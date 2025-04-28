Новые игроки рынка со старыми связями – кто владеет онлайн-казино Cosmobet и Championclub

Несмотря на прекращение работы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, выданные ею лицензии продолжают действовать и приносить их владельцам миллионы гривен. Вот только ясности с вопросом – кому именно приносят эти деньги, как-то крайне мало.

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"Комментарии" решили разобраться кто же именно зарабатывает на украинцах через онлайн-казино Cosmobet и Championclub, и оказалось, что это не так просто выяснить, хотя официально вопросов возникать, казалось бы, не должно.

Cosmobet – российская компания или "дочка" украинской "Геймдев"

В марте 2024 года лицензию на открытие онлайн-казино с названием Cosmobet получило ООО "Нейролинк" (вид деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн.) и хотя прямо сейчас сайт не работает, в 2024 году фирма заработала почти 218 млн грн.

Что же касается структуры собственности, то она несколько запутана, поскольку официально "Нейролинк" принадлежит другому юрлицу – ООО "Неоплей" (вид деятельности – компьютерное программирование, уставной фонд – 300 тысяч гривен). А вот последним владеет уже конкретный человек – Михаил Зборовский.

Информации о владельце компании с оборотом в 218 млн грн крайне мало. Нет, можно без труда найти интервью в СМИ о Михаиле Зборовском, в которых он рассказывает, как более 10 лет трудился в IT и гемблинге на рынках в Азии, Латинской Америке, Мальте, Кюрасао, но от вопросов это не избавляет. В частности, откуда у Михаила Зборовского оказались как минимум 57,69 млн грн. на уплату уставного фонда "Нейролинка" (по закону для онлайн-казино не менее 30 млн грн.) и годовой лицензионный платеж (27,69 млн грн.).

Впрочем, ответ на вопрос о 30 миллионах, возможно, весьма прост – их "изъяли" из материнской компании ООО "Неоплей". Так, по данным сервиса OpenDataBot, в 2023-м году в "Неоплей" были активы на 30,3 млн грн., а в 2024-м финансовый отчет показывал уже 2,5 млн грн. активов и убыток в 30,6 млн грн. То есть было похоже, что некие принадлежащие компании активы были проданы или каким-то образом внесены в уставной фонд "Нейролинка", учрежденного в ноябре 2023 года.

Однако откуда взялись почти 27,7 млн грн. на покупку годовой лицензии онлайн-казино, вопрос неясный. Конечно, можно предположить, что эти средства Михаил Зборовский заработал за 10 лет предыдущей работы на рынках Азии, Латинской Америки и Европы, но в 2020-м году человек с такими же ФИО учредил ФОП для занятия компьютерным программированием. Поскольку ООО "Неоплей" также занимается компьютерным программированием, весьма вероятно что бизнесмен работает в Украине еще с 2020 года, и если имел средства на занятие азартным бизнесом и 10-летний опыт, то почему не занялся им еще в 2021-м?

Кое-какие сведения можно почерпнуть из истории деятельности ООО "Неоплей", созданной в июле 2023 года. По данным реестров, изначально компания принадлежала некоему Александру Лысому и была куплена Зборовским 8 ноября 2023 года, а 23 ноября было учреждено собственно ООО "Нейролинк".

Человек с аналогичными данными – Александр Александрович Лысый, в свое время руководил ООО "Четверций форт", и это название неслучайно, так как ее владелец – гражданин Беларуси Андрей Лаппо. В свое время ряд СМИ на этом основании связывали само онлайн-казино Cosmobet с россиянином Сергеем Токаревым, который также якобы владел онлайн-казино Cosmolot, однако на деле данное подозрение не получило подтверждений.

В то же время "Комментарии" обнаружили интересную связь, которая может вести к другому крупному игроку рынка онлайн-казино – речь идет об ООО "Геймдев" (код деятельности – организация азартных игр, уставной фонд – 30 млн грн).

Дело в том, что по данным реестров интеллектуальной собственности, торговый знак Cosmobet принадлежащий ООО "Нейролинк", был зарегистрирован в 2021-м году по заявлению бизнесмена Руслана Нонки. А поскольку сам "Нейролинк" появился лишь в ноябре 2023-го, очевидно, что до того товарный знак принадлежал бизнесмену, который был одним из первых совладельцев ООО "Геймдев".

"Комментарии" подробно писали о "Геймдеве", его прежних владельцах в лице Руслана Нонки, создателе и совладельце водочного бренда Якове Финкельштейне (до смены фамилии Яков Грибов). Хотя сама фирма продана семейству агробизнесменов из Одесской области, в реальности Яков Финкельштейн по-прежнему может владеть компанией, и онлайн-казино SLOTS CITY и Beton.

Championclub – для Championcasino луцкого экс-депутата

Другой новый игрок, онлайн-казино Championclub появился благодаря лицензии КРАИЛ в апреле 2024 года выданной на ООО "Малина" (вид деятельности – организация азартны игр, уставной фонд – 30 млн грн.).

Владельцем компании выступает житель Волынской области Руслан Дроздов, о котором известно несколько больше, но вопросы вызывает, правда и тут ответы на них частично известны.

Собственно, основной вопрос остается прежним – откуда у зарегистрированного в 2014-м году ФОПом с компьютерным программированием, оказались почти 58 млн грн. на лицензию и уставной фонд компании. Правда, сам он ранее был и является соучредителем ряда коммерческих структур, судя по доходам ООО "Малина" в 2024-м году в 3 млн грн., получается у него бизнес не лучшим образом.

Но в целом Руслан Дроздов не новичок на рынке гемблинга, ведь ему принадлежат 14% ООО "Лимон" (вид деятельности – организация азартны игр, уставной фонд – 30 млн грн.), которая владеет онлайн-казино ChampionCasino, а это по итогам 2024 года 2,5 млрд грн. дохода.

Наличие в собственниках Championclub и ChampionCasino одного соучредителя, очевидное сходство названий, явно говорит о сходстве и обоих брендов, и это действительно так, однако за ними обоими может стоять вовсе не ФОП Руслан Дроздов, а "игорный король" Луцка Андрей Покровский.

Так бывшего депутата Луцкого горсовета окрестили СМИ родного Луцка задолго до легализации азарта в Украине. В частности, ИА "Волынские новости" утверждало, что игровой бизнес, через сеть принадлежащих ему развлекательных заведений, Андрей Покровский начал еще в 2000-х годах и после его запрета в 2009-м, хотя и заявил о прекращении работы, реально, якобы, этого не сделал.

По данным СМИ, незаконный игорный бизнес в Луцке Андрей Покровский якобы вел через сеть фирм и доверенных лиц, среди которых встречается фамилия Руслана Дроздова. Последний был совладельцем и директором ряда фирм, принадлежащих или принадлежавших ранее депутату и лицам, которые по данным "Волынских новостей", занимались незаконными азартными играми в Луцке в 2019-м году.

Как писали "Комментарии", Андрей Покровский начавший свой путь в политике в Блоке Петра Порошенко в 2015-м году считается одним из самых богатых людей Луцка и даже рассматривался как кандидат в мэры. Впрочем, от политики он похоже отказался, в 2021-м году покинув Луцкий горсовет и сосредоточился на бизнесе. Тем более, что декларация о доходах за 2021-й год, поданная при уходе из горсовета включала в себя – 38 объектов недвижимости, 10 транспортных средств, права на компьютерную программу "Чемпион", что созвучно названию онлайн-казино, которое также работает на компьютерных программах.

Таким образом можно сказать, что хотя в Украине появляются формально новые игроки рынка азарта, на деле за ними стоят старые лица. И ранее "Комментарии" уже писали, что даже продажа 4 компаний из ТОП-10 рынка азартных компаний на деле в основном является формальностью.