Казино для братьев-генералов в Ровно: кто и почему хочет открыть игорное заведение в областном центре

Сфера азартных игр остается одной из немногих отраслей в Украине, способных приносить не просто деньги, но огромные деньги. Только официальная отчетность ТОП-10 игроков рынка за 2023-й год превысила 50 млрд грн., а уплата налогов в госбюджет весной 2024-го равнялась в среднем 1 млрд грн в месяц. Неудивительно, что рынок прирастает новыми игроками, в том числе в провинциях.



Братья-генералы Грицаки

Так, лицензию на право занятие азартными играми в 4-звездной гостинице "Украина" в Ровно, получило ООО "Миура" с довольно-таки интересными собственниками и историей. Почему так случилось и кто стоит за новым участником рынка, разбирались "Комментарии".

Зал игровых автоматов и букмекеры на месте банкротов

Заведение по эксплуатации азарта в ровенской гостинице "Украина" открылось одним из первых в стране – еще в апреле 2021 года местные СМИ сообщали о получении лицензии.

Действительно, лицензию на открытие зала игровых автоматов в помещении площадью 410 квадратных метров, по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, получила днепровская фирма "Соло геймс". Однако, в 2023-м году у фирмы начались проблемы и в августе того же года лицензия была аннулирована, а 27 июня 2024 года компания была признана банкротом уже под новым названием – ООО "Ксанти".

Но помещение не должно пустовать, решили в компании ООО "Миура", которой собственно, и принадлежит отель "Украина", и уже 6 июня пытались получить лицензию на свое имя, правда неудачно. Но со второй попытки, 18 июля разрешение было выдано.

И тут же в глаза бросается несоответствие официальных финансовых возможностей ООО "Миура" и требований законодательства к оплате лицензий за азартные игры.

Так, по данным аналитического сервиса YouControl, ООО "Миура" за 2023-й год заработало 10 млн 848 тысяч гривен. При этом цена лицензии на зал игровых автоматов, полученная компанией – 12 млн грн ежегодно.

Но лицензия "Миуры" разрешает им также заниматься букмекерской деятельностью в букмекерских пунктах, а это заметим, 36 млн грн в год за букмекерскую деятельность и плюс 180 тысяч гривен в год за каждый букмекерский пункт. Помещение в гостинице "Украина", на которое компания получила лицензию, имеет площадь в 442 "квадрата", что позволяет иметь зал игровых автоматов (по закону требуется не менее 300 кв. м.) и два букмекерских пункта (не менее 50 кв. м.)

Таким образом, максимальный платеж за обе лицензии может составить 48 млн 360 тыс. грн ежегодно, что более чем вчетверо превышает доход вышеназванной компании.

Братья Грицаки родом из милиции и Партии регионов – кто владеет ООО "Миура"

Официально, основным владельцем (87,9%) ООО "Миура" является некая Людмила Кравченко, жительница Киева, оформленная также как ФОП в столице, с основным видом деятельности – гостиничный бизнес. Остальные 12,1% принадлежат ровенскому ООО "Скарб", основным владельцем которого выступает та же Людмила Кравченко, но вторым бенефициаром компании с 20% является Лариса Петровна Грицак, а оставшимися 15% владеет Игорь Давидчук.

Лариса Петровна Грицак является женой бывшего генерал-лейтенанта милиции Виталия Грицака, с 1994 года успевшего послужить в МВД, налоговой милиции и администрации, УБОПе, Государственной охране, возглавлявшего Управление МВД в Хмельницкой области.



Однако, Виталий Грицак не единственный генерал-лейтенант милиции в своей семье – его брат Василий также в свое время дослужился до этого звания и даже дважды побывал народным депутатом Украины от Партии регионов в 2006-м и 2007-2012 годах.

Любопытно, что по данным все того же YouControl основной владелец "Миуры" Людмила Кравченко, в 2007-2012 годах была помощником народного депутата Украины Василия Грицака. Причем одним из четырех, получающих зарплату, что говорит о ее близости к экс-политику и экс-генералу милиции.

Наконец, владелец 15% ООО "Скарб", а через него и частички в "Миуре" Игорь Давидчук по некоторым данным может быть близким бизнес-партнером братьев Грицаков. В частности, его строительная фирма "Капиталинвест" выступала одним из реконструкторов церкви в селе Горыньград Вторая, в которой родились братья. Также он является партнером Ларисы Грицак еще в одной ее фирме – "Лечебно-диагностическая клиника "Центр печени", где им принадлежат по 15%.

Но что еще более любопытно, одним из учредителей ООО "Миура" в свое время выступал Анатолий Иванович Болищук, который также был помощником Василия Грицака во время обеих его каденций как народного депутата, правда на общественных началах.

Таким образом, почти все владельцы ООО "Миуры" являются родственниками или очень близко и давно знающими братьев Василия и Виталия Грицаков, что позволяет предполагать, что данная компания является "семейной фирмой" для обоих.

Отметим, что официально ни Виталий, ни Василий Грицаки не занимаются бизнесом, хотя супруга Виталия – Лариса, как было сказано выше, владеет долями в двух фирмах – "Скарб" и ООО "Лечебно-диагностическая клиника "Центр печени". Но заявленных доходов с них не хватит, чтобы оплатить лицензию КРАИЛ – у "Скарба" прибыль в 2023-м году составила 3,2 млн грн., вторая компания и вовсе не отчитывалась.

Помимо ООО "Скарб", "Миура" и "Лечебно-диагностическая клиника "Центр печени" Людмила Кравченко владеет еще рядом фирм, которые вполне могут быть частью семейного бизнеса братьев Грицаков – ООО "Мегафорс", "Мехавтотранс", и 20% "Автоцентр "Экспресс-сервис". Но о деятельности и доходах этих фирм, данных нет, разве что "Мегафорс" заявлял о доходах в 1,9 млн грн в 2019-м году.

ЕДАПС и заграничный бизнес Грицаков

Итак, откуда же у братьев Грицаков могут быть десятки миллионов гривен на оплату лицензий, если официально они даже бизнесом не занимаются.

Согласно электронной декларации при увольнении из госпредприятия "Системы безопасности" в 2021-м году Виталий Грицак задекларировал по 10% акций в словацких фирмах Sun investment capital s.r.o. (еще 10% принадлежат его жене Ларисе) и Alpina grate Europe s.r.o. Правда, чем занимаются обе компании и есть ли в них по-прежнему доли младшего из Грицаков и его жены, точно неизвестно. Но весьма вероятно, что данная словацкая фирма занимается производством и продажей эпоксидных стекловолоконных решеток.

Также декларация дает понимание финансовых активов Виталия Грицака: совокупный доход его с женой и сыном Юрием составляла около 780 тысяч гривен, а денежные активы – 34 500 долларов, 15 750 евро и 160 тысяч гривен. Впрочем, деньги у экс-генерала милиции все же есть, только купленная им в 2018-м году Audi Q7 стоила ему 2,2 млн грн. или примерно 81,5 тысячу долларов по тогдашнему курсу. Да и приобретенный в 2018-м году жилой дом в Ровно почти на 290 "квадратов" тоже обошелся в копеечку, владеет им жена Лариса Грицак.

Но в любом случае официальных средств Виталия Грицака не хватит на то, чтобы оплатить лицензию для ООО "Миуры".

Еще меньше ясности со старшим из братьев Грицаков – Василием, чье состояние после ухода со службы в милиции и вовсе тайна за семью печатями. В то же время в 2013-м году его фамилия часто звучала рядом со скандальным ЕДАПС (Единая державна автоматизированная паспортная система) практически на монопольной основе занимавшемся производством государственных предприятий.

В 2013-м году "Украинская правда" писала, что именно Василий Грицак, на тот момент первый заместитель председателя государственной миграционной службы Украины, курировал изготовление документов и делал все, чтобы госзаказы на изготовление документов получал именно ЕДАПС.

Впрочем, как утверждали "Наші гроші", лоббировать интересы ЕДАПСа и его основного владельца, жившего в Швейцарии украинца Юрия Сидоренко, Василий Грицак начал еще в статусе народного депутата минимум в 2012 году.

Как бы то ни было, после 2014 года консорциум фактически перестал получать заказы от государства, но неожиданно вернулся на рынок уже как Industrial Innovation Group на этот раз с подачи премьер-министра Дениса Шмыгаля. Как писала "Украинская правда", Industrial Innovation Group через свою "дочку" ООО "Полли-Сервис" получила доступ к госзаказам на миллиарды гривен.

Неизвестно, происходил ли этот "камбэк" с участием Василия Грицака как опытного в этих вопросах человека, но, если верить СМИ, во времена первой монополии ЕДАПС экс-нардеп мог заработать достаточно много. И не исключено, что именно этими средствами будет оплачиваться игровая лицензия для ООО "Миура".

Любопытно, что как писали "Комментарии", лоббировать интересы ЕДАПС теперь может советник премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, Сергей Стефурак. Не исключено, что именно скандал и борьба за перераспределение финансовых потоков побудили Грицаков вложиться в азартные игры и лицензию для ООО "Миура", благо азарт в Украине сегодня – это супервыгодно.