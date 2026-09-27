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Жінка виграла 2 мільйони доларів і вдала, що нічого не сталося

Американка купила лотерейний квиток під час обіду, зірвала головний приз і після цього повернулася на роботу

27 вересня 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

Мешканка Портсмута, штат Вірджинія, вирішила купити лотерейний квиток під час обідньої перерви після особливо напруженого робочого дня. Вона зайшла до магазину у Норфолку і несподівано виграла головний приз у розмірі 2 млн доларів. Однак святкувати одразу не стала — їй довелося повернутися на роботу.

Жінка виграла 2 мільйони доларів і вдала, що нічого не сталося

Лотерейний квиток може несподівано змінити життя людини. Фото: ChiniGaray / Pixabay

Квиток за 20 доларів

Жінка придбала скретч-квиток лотереї. Саме він виявився щасливим і приніс їй головний приз у 2 млн доларів.

Після того як американка дізналася про виграш, їй довелося поводитися так, ніби нічого особливого не сталося. За її словами, вона мала повернутися на роботу і продовжити робочий день, не розповідаючи колегам про несподіване багатство.

Шанс — один до 408 тисяч

Головний приз виявився не лише великим, а й надзвичайно рідкісним. Ймовірність виграти саме 2 млн доларів становила 1 до 408 000. Водночас загальна ймовірність отримати будь-який виграш за цим квитком була значно вищою — 1 до 3,48.

Переможниця могла отримувати 2 млн доларів частинами протягом 30 років або обрати одноразову виплату. Вона зупинилася на другому варіанті й отримала 952 тис. доларів до сплати податків.

Зберегти ім'я в таємниці жінці дозволив новий закон Вірджинії. Тепер переможці лотереї можуть вимагати анонімності, якщо письмово не погодяться на розкриття своїх даних.

Ця історія особливо дивує своєю буденністю: квиток був куплений під час звичайної обідньої перерви, а одразу після новини про багатомільйонний виграш жінка просто повернулася до роботи. Про те, як саме вона розпорядиться отриманими коштами надалі, не повідомляють.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що 110 гравців одночасно виграли в лотерею: причина шокувала навіть організаторів



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Джерело: https://people.com/woman-wins-2-million-lottery-prize-lunch-break-goes-back-to-work-like-nothing-happened-12137419
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