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Женщина выиграла 2 миллиона долларов и сделала вид, что ничего не произошло

Американка купила лотерейный билет во время обеда, сорвала главный приз и вернулась на работу

27 сентября 2026, 10:01
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Сергій Кречмаровський

Жительница Портсмута, штат Вирджиния, решила купить лотерейный билет в обеденный перерыв после особо напряженного рабочего дня. Она зашла в магазин в Норфолке и неожиданно выиграла главный приз в размере 2 млн долларов. Однако праздновать сразу не стала – ей пришлось вернуться на работу.

Женщина выиграла 2 миллиона долларов и сделала вид, что ничего не произошло

Лотерейный билет может неожиданно изменить жизнь человека. Фото: ChiniGaray / Pixabay

Билет за 20 долларов

Женщина приобрела скретч-билет лотереи. Именно он оказался счастливым и принес ей главный приз в 2 млн долларов.

После того как американка узнала о выигрыше, ей пришлось вести себя так, будто ничего особенного не произошло. По ее словам, она должна была вернуться на работу и продолжить рабочий день, не рассказывая коллегам о неожиданном богатстве.

Шанс – один к 408 тысячам

Главный приз оказался не только большим, но и очень редким. Вероятность выиграть именно 2 млн долларов составила 1 к 408 000. В то же время общая вероятность получить любой выигрыш по этому билету была значительно выше — 1 к 3,48.

Победительница могла получать 2 млн долларов частями в течение 30 лет или выбрать одноразовую выплату. Она остановилась на втором варианте и получила 952 тыс. долларов до уплаты налогов.

Сохранить имя в тайне женщине разрешил новый закон Вирджинии. Теперь победители лотереи могут потребовать анонимности, если в письменном виде не согласятся на раскрытие своих данных.

Эта история особенно удивляет своей обыденностью: билет был куплен во время обычного обеденного перерыва, а сразу после новости о многомиллионном выигрыше женщина просто вернулась к работе. О том, как именно она распорядится полученными средствами в дальнейшем, не сообщают.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что 110 игроков одновременно выиграли в лотерею: причина шокировала даже организаторов



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Источник: https://people.com/woman-wins-2-million-lottery-prize-lunch-break-goes-back-to-work-like-nothing-happened-12137419
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