Яке місце займе Україна на "Євробаччені-2026": прогноз букмекерів перед конкурсом

За місяць до старту "Євробачення-2026" букмекери оприлюднили прогнози щодо можливого переможця конкурсу. Згідно з оцінками аналітиків, Україна наразі посідає дев’яту позицію в рейтингу фаворитів.

Букмекери прогнозують Україні місце у ТОП 10 на "Євробаченні-2026"

Дані платформи Eurovisionworld свідчать, що шанси України на перемогу на "Євробаченні" у 2026 році становлять приблизно 3%. Водночас країна має близько 16% імовірності виграти свій півфінал та потрапити до грандфіналу пісенного конкурсу.

Беззаперечним лідером "Євробачення" вважається Фінляндія з 31% ймовірності перемоги у конкусі. До трійки фаворитів також входять Франція — 11% та Данія — 10%. Далі у списку йдуть Австралія та Греція, а за ними Ізраїль і Швеція. Десятку фаворитів "Євробачення-2026" замикає Італія, яка за прогнозами букмекерів має як і Україна, має 3% шансів на перемогу.

Україну на конкурсі "Євробачення-2026" представить LELÉKA з піснею Ridnym. Українська представниця виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Сам конкурс відбудеться у Відні, а фінал запланований на 16 травня на арені Wiener Stadthalle.

Результати "Євробачення" часто бувають непередбачуваними, а прогнози букмекерів можуть суттєво змінитися після репетицій та живих виступів, коли глядачі вперше оцінять сценічні номери конкурсантів.

