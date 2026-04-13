Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Какое место займет Украина на "Евровидении-2026": прогноз букмекеров перед конкурсом
Какое место займет Украина на "Евровидении-2026": прогноз букмекеров перед конкурсом

Букмекеры прогнозируют Украине место в ТОП-10 на "Евровидении-2026". Кто фавориты конкурса и каковы шансы Украины на победу.

13 апреля 2026, 10:40
Slava Kot

За месяц до старта "Евровидения-2026" букмекеры обнародовали прогнозы по поводу возможного победителя конкурса. Согласно оценкам аналитиков, Украина занимает девятую позицию в рейтинге фаворитов.

Какое место займет Украина на "Евровидении-2026": прогноз букмекеров перед конкурсом

Букмекеры прогнозируют Украине место в ТОП-10 на "Евровидении-2026"

Данные платформы Eurovisionworld свидетельствуют, что шансы Украины на победу на Евровидении в 2026 году составляют примерно 3%. В то же время у страны около 16% вероятности выиграть свой полуфинал и попасть в грандфинал песенного конкурса.

Безоговорочным лидером "Евровидения" считается Финляндия с 31% вероятности победы в конкусе. В тройку фаворитов также входят Франция – 11% и Дания – 10%. Далее в списке следуют Австралия и Греция, а за ними – Израиль и Швеция. Десятку фаворитов "Евровидения-2026" замыкает Италия, которая по прогнозам букмекеров, как и Украина, имеет 3% шансов на победу.

Украину на конкурсе "Евровидение-2026" представит LELÉKA с песней Ridnym. Украинский представитель выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12. Сам конкурс состоится в Вене, а финал запланирован на 16 мая на арене Wiener Stadthalle.

Результаты Евровидения часто бывают непредсказуемыми, а прогнозы букмекеров могут существенно измениться после репетиций и живых выступлений, когда зрители впервые оценят сценические номера конкурсантов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о чем песня Ridnym от LELÉKA, с которой Украина выступит на Евровидении-2026.

Также "Кометнари" писали, что Испания требует отстранить Украину от Евровидения. Страна хочет инициировать изменение правил конкурса со следующего года для находящихся в войне стран.



Источник: https://eurovisionworld.com/odds/eurovision
