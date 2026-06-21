Як річний бюджет України: ставки на ЧС-2026 з футболу поб’ють історичний рекорд

Чемпіонат світу з футболу 2026 року, який уперше в історії прийматимуть одразу три країни США, Канада та Мексика, може стати не лише найбільшим спортивним турніром планети, а й наймасштабнішою подією в історії спортивних ставок.

ЧС-2026 може стати рекордним в історії ставок. Фото з відкритих джерел

За прогнозом фінансової компанії Macquarie, загальний обсяг ставок на матчі ЧС-2026 може досягти 50 мільярдів доларів. Таким чином, місяць турніру по об’ємах ставок зрівняється майже з цьогорічним річним бюджетом України за доходами, який становить близько 66 мільярдів доларів. Також це суттєво перевищить показник чемпіонату світу 2022 року в Катарі, коли гравці по всьому світу поставили близько 35 мільярдів доларів.

Аналітики прогнозують, що в середньому на кожен матч турніру припадатиме приблизно 500 мільйонів доларів ставок. Однією з головних причин такого зростання стане новий формат чемпіонату. У турнірі вперше візьмуть участь 48 збірних замість 32, а кількість матчів перевищить 100, тоді як у Катарі було проведено 64 поєдинки.

Важливим фактором також називають часові пояси країн-господарів. Матчі проходитимуть у зручний для більшості міжнародної аудиторії час, що дозволить залучити мільйони додаткових глядачів у Європі, Латинській Америці та Африці. Зростання телевізійної аудиторії традиційно супроводжується підвищеним інтересом до ставок.

Окрему роль відіграє американський ринок азартних ігор. Після змін у законодавстві спортивні ставки стали доступними для значно більшої кількості громадян США. Якщо під час чемпіонату світу 2022 року можливість легально робити ставки мали близько 40% американців, то зараз цей показник становить приблизно 65%.

Однак, разом з прогнозами рекордних прибутків лунають і застереження. Організації, які займаються проблемою ігрової залежності, наголошують, що великі спортивні події можуть стимулювати людей частіше брати участь в азартних іграх. У відповідь представники букмекерської індустрії заявляють, що ліцензовані оператори впроваджують додаткові механізми захисту клієнтів та відповідальної гри.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що штучний інтелект спрогнозував переможця Чемпіонату світу з футболу 2026.

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