Как годовой бюджет Украины: ставки на ЧМ-2026 по футболу побьют исторический рекорд

Чемпионат мира по футболу 2026 года, который впервые в истории будут принимать сразу три страны США, Канада и Мексика, может стать не только крупнейшим спортивным турниром планеты, но и самым масштабным событием в истории спортивных ставок.

ЧМ-2026 может стать рекордным в истории ставок. Фото из открытых источников

По прогнозу финансовой компании Macquarie, общий объем ставок на матчи ЧМ-2026 может достигнуть 50 миллиардов долларов. Таким образом, месяц турнира по объемам ставок сравнится почти с нынешним годовым бюджетом Украины по доходам, который составляет около 66 миллиардов долларов. Также это существенно превысит показатель чемпионата мира 2022 года в Катаре, когда игроки по всему миру поставили около 35 миллиардов долларов.

Аналитики прогнозируют, что в среднем на каждый матч турнира придется примерно 500 миллионов долларов ставок. Одной из главных причин такого роста станет новый формат чемпионата. В турнире впервые примут участие 48 сборных вместо 32, а количество матчей превысит 100, тогда как в Катаре было проведено 64 поединка.

Важным фактором также называют часовые пояса стран-хозяев. Матчи будут проходить в удобное для большинства международной аудитории время, позволяющее привлечь миллионы дополнительных зрителей в Европе, Латинской Америке и Африке. Рост телевизионной аудитории традиционно сопровождается повышенным интересом к ставкам.

Отдельную роль играет американский рынок азартных игр. После изменений в законодательстве спортивные ставки стали доступны значительно большему количеству граждан США. Если во время чемпионата мира 2022 возможность легально делать ставки имели около 40% американцев, то сейчас этот показатель составляет примерно 65%.

Однако, вместе с прогнозами рекордных прибылей раздается и негатив. Организации, занимающиеся проблемой игровой зависимости, отмечают, что крупные спортивные события могут стимулировать людей чаще участвовать в азартных играх. В ответ представители букмекерской индустрии заявляют, что лицензированные операторы внедряют дополнительные механизмы защиты клиентов и ответственной игры.

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