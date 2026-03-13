Як підсанкційні казино можуть спустошувати український бюджет: ЗМІ про мільярди в тіні

Оборот онлайн-казино в Україні ще у 2023 році перевищив 55,6 млрд грн — і це лише видима частина ринку. Проте, за оцінками СБУ, до державного бюджету реально потрапляє не більше 1% від справжнього обсягу галузі, який сягає 180 млрд грн на рік.

Видання "СтопКор" розбиралося у можливих схемах обходу санкцій та приховування доходів у гральному бізнесі.

Легалізація грального ринку у 2020 році мала відкрити нову сторінку в регуляції галузі, пишуть журналісти, однак вже у 2022-му парламент запровадив для операторів спрощене оподаткування — 2% від доходу. Цим скористалися щонайменше вісім компаній, серед яких — Parimatch. За даними ЗМІ, після переходу на новий режим щоденні податкові платежі компанії впали з 200 000 грн до приблизно 23 000 грн.

Parimatch: 22 мільярди різниці між претензіями і “врегулюванням”

У березні 2023 року президент Зеленський підписав указ про санкції проти структур Parimatch — на 50 років. Підставою, за даними видання, стали підозри у продовженні роботи на ринках Росії та Білорусі після початку повномасштабного вторгнення. На рахунках заморозили 250 млн грн клієнтських коштів, пише ЗМІ.

Загальний податковий борг компанії в рамках розслідування оцінювався у 23 млрд грн. У тому числі через схему міскодингу, як пише видання, Parimatch міг приховувати до 10 млрд грн обороту щомісяця.

Однак у серпні 2024 року Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило: підсанкційний букмекер добровільно відшкодував 1,07 млрд грн. Різниця між задекларованими претензіями і фактичним “врегулюванням”, за даними журналістів, — понад 22 млрд грн.

“Parimatch, попри формальне закриття, зберіг присутність на українському ринку через пов'язані структури. Технічний аналіз виявив спільну платформу з казино BuddyBet та PariWin — від єдиного мобільного застосунку до спільного оператора, зареєстрованого на Кюрасао”, — повідомляє ЗМІ.

Новий регулятор, старі проблеми

Влада ліквідувала КРАІЛ та 21 березня 2025 року заснувала державне агентство “ПлейСіті” (PlayCity). Нову структуру підпорядкували Мінцифри. Цілі — боротьба з тіньовим ринком, цифровізація ліцензування та антикорупційне очищення галузі.

Певний технічний прогрес, за даними ЗМІ є: з серпня 2025 року PlayCity запустило систему трекінгу нелегальних платформ, завдяки якій заблокували понад 1180 нелегальних казино. Однак журналісти наголошують на критичних структурних вразливостях: рішення про блокування ухвалює не регулятор, а Нацкомісія з регулювання електронних комунікацій, яка потім надсилає його провайдерам. Весь цикл займає до 9 днів. За цей час нелегальні оператори встигають розгорнути нові “дзеркала”.

ЗМІ, з посиланням на дослідження, повідомляє, що нелегальний сегмент становить від 39% до 53% усього ринку. У грошовому вимірі — при легальному обороті 59,6 млрд грн — тіньовий ринок сягає від 37,7 до 66,5 млрд грн на рік. Реальний обсяг грального ринку, за даними видання, становить до 180 млрд грн на рік, і лише близько 1% цієї суми потрапляє до державного бюджету.

“Окремо — про операторів із “російським слідом”. 90% нелегальних платформ мають коріння або афіліації в Росії. Фактично тіньовий ринок — це не лише втрачені бюджетні надходження, а й канал, яким кошти українців відтікають до структур, пов'язаних із країною-агресором”, — пише видання.

Інститут угод: лазівка або система?

ЗМІ зазначає, що відповідь на питання про “лагідність” правосуддя часто криється в механізмі статті 469 КПК України — угодах про визнання винуватості.

“В теорії цей інструмент пришвидшує судочинство і гарантує відшкодування. На практиці — демонструє небезпечний дисбаланс”, — пояснюють журналісти.

Експерти називають три необхідні умови для реального перелому:

прозорий аудит усіх закритих або “завислих” проваджень щодо грального бізнесу;

перегляд практики угод у справах із багатомільйонними збитками, де компенсація не покриває й 10% шкоди;

реальна конфіскація активів — а не тимчасові арешти рахунків, які потім "тихо" знімаються.



