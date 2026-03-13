Как подсанкционные казино могут опустошать украинский бюджет: СМИ о миллиардах в тени

Оборот онлайн-казино в Украине еще в 2023 году превысил 55,6 млрд грн – и это лишь видимая часть рынка. Однако, по оценкам СБУ, в государственный бюджет реально попадает не более 1% настоящего объема отрасли, который достигает 180 млрд грн в год.

Схемы в игорном бизнесе. Фото из открытых источников

Издание "СтопКор" разбиралось в возможных схемах обхода санкций и сокрытия доходов в игорном бизнесе.

Легализация игорного рынка в 2020 году должна была открыть новую страницу в регуляции отрасли, пишут журналисты, однако уже в 2022-м парламент ввел для операторов упрощенное налогообложение — 2% от дохода. Этим воспользовались не менее восьми компаний, среди которых — Parimatch. По данным СМИ, после перехода на новый режим ежедневные налоговые платежи компании упали с 200 000 грн до примерно 23 000 грн.

Parimatch: 22 миллиарда разницы между претензиями и "урегулированием"

В марте 2023 года президент Зеленский подписал указ о санкциях против структур Parimatch – на 50 лет. Основанием, по данным издания, стали подозрения в продолжении работы на рынках России и Белоруссии после начала полномасштабного вторжения. На счетах заморозили 250 млн грн клиентских средств, пишет СМИ.

Общий налоговый долг компании в рамках расследования оценивался в 23 млрд грн. В том числе из-за схемы мискодинга, как пишет издание, Parimatch мог скрывать до 10 млрд грн оборота ежемесячно.

Однако в августе 2024 года Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявило: подсанкционный букмекер добровольно возместил 1,07 млрд грн. Разница между задекларированными претензиями и фактическим "урегулированием", по данным журналистов, — более 22 млрд грн.

"Parimatch, несмотря на формальное закрытие, сохранил присутствие на украинском рынке из-за связанных структур. Технический анализ выявил общую платформу с казино BuddyBet и PariWin — от единого мобильного приложения до совместного оператора, зарегистрированного на Кюрасао", — сообщает СМИ.

Новый регулятор, старые проблемы

Власти ликвидировали КРАИЛ и 21 марта 2025 года основали государственное агентство "ПлейСити" (PlayCity). Новую структуру подчинили Минцифры. Цели – борьба с теневым рынком, цифровизация лицензирования и антикоррупционная очистка отрасли.

Определенный технический прогресс, по данным СМИ, есть: с августа 2025 года PlayCity запустило систему трекинга нелегальных платформ, благодаря которой заблокировали более 1180 нелегальных казино. Однако журналисты отмечают критические структурные уязвимости: решение о блокировании принимает не регулятор, а Нацкомиссия по регулированию электронных коммуникаций, которая затем посылает его провайдерам. Весь цикл занимает до 9 дней. За это время нелегальные операторы успевают развернуть новые "зеркала".

СМИ со ссылкой на исследования сообщает, что нелегальный сегмент составляет от 39% до 53% всего рынка. В денежном измерении — при легальном обороте 59,6 млрд грн – теневой рынок достигает от 37,7 до 66,5 млрд грн в год. Реальный объем игорного рынка, по данным издания, составляет до 180 млрд грн в год, и только около 1% этой суммы попадает в государственный бюджет.

"Отдельно — об операторах с "российским следом". 90% нелегальных платформ имеют корни или афилиации в России. Фактически теневой рынок — это не только потерянные бюджетные поступления, но и канал, по которому средства украинцев оттекают в структуры, связанные со страной-агрессором", — пишет издание.

Институт сделок: лазейка или система?

СМИ отмечает, что ответ на вопрос о "кроткости" правосудия часто кроется в механизме статьи 469 УПК Украины — соглашениях о признании виновности.

"В теории этот инструмент ускоряет судопроизводство и гарантирует возмещение. На практике демонстрирует опасный дисбаланс", — объясняют журналисты.

Эксперты называют три необходимых условия для реального перелома:

прозрачный аудит всех закрытых или "зависших" производств по игорному бизнесу;

пересмотр практики соглашений по делам с многомиллионными убытками, где компенсация не возмещает и 10% ущерба;

реальная конфискация активов – а не временные аресты счетов, которые затем "тихо" снимаются.



