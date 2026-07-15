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Як один математик без жодного шахрайства обіграв казино на 15 мільйонів доларів

Дон Джонсон легально обіграв казино в Атлантік-Сіті за допомогою математики.

15 липня 2026, 16:05
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Slava Kot

У світі азартних ігор існує майже непорушна аксіома, що казино завжди перемагає. Математична перевага закладу закладена у правила кожної гри, тому на довгій дистанції гравець приречений на програш. Проте у 2011 році американець Дон Джонсон довів, що навіть цю систему можна зламати абсолютно легально. За п'ять місяців він спустошив рахунки трьох найбільших казино Атлантік-Сіті на 15 мільйонів доларів.

Як один математик без жодного шахрайства обіграв казино на 15 мільйонів доларів

Дон Джонсон обіграв казино на 15 мільйонів доларів. Фото з відкритих джерел

Джонсон не був професійним гравцем чи фокусником, який ховав карти в рукавах. Він був колишнім топменеджером треків для кінних перегонів, а також математиком. Його головною зброєю став блекджек, але головну перемогу він здобув ще до того, як сів за гральний стіл.

Після фінансової кризи 2008 року казино Атлантік-Сіті розпачливо шукали багатих клієнтів, які були готові грати на мільйони. Джонсон скористався цим і розпочав переговори. Він погодився ризикувати власними грошима в блекджек лише за умови унікальних, індивідуальних правил гри. Менеджери були впевнені, що математика казино все одно візьме своє та підписали контракт.

Завдяки цьому Джонсон вибив для себе 20% знижки на програш. Це означало, що якщо він програвав 500 000 доларів, казино повертало йому 100 000. Якщо ж він вигравав, то забирав увесь виграш собі. Крім того, він змусив дилерів використовувати шість колод замість восьми, дозволив подвоювати ставки на будь-яких картах і розділяти спліти до чотирьох разів.

Як виявилося, ці специфічні правила ліквідували перевагу закладу. Математична перевага змістилася на користь Джонсона і становила близько 0,25%. Користуючись цим, математик виграв 15 мільйонів доларів у трьох казино Атлантік-Сіті. Врешті, його тріумф завершився тим, що казино Borgata, Caesar, Tropicana та інші почали додавати його в чорні списки, однак свої мільйони Джонсон забрав, адже чесно виграв їх завдяки матемематиці.

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