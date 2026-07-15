Как один математик без мошенничества обыграл казино на 15 миллионов долларов

В мире азартных игр существует почти незыблемая аксиома, что казино всегда побеждает. Математическое преимущество заведения заложено в правила каждой игры, поэтому на длинной дистанции игрок обречен на проигрыш. Однако в 2011 году американец Дон Джонсон доказал, что даже эту систему можно сломать абсолютно легально. За пять месяцев он опустошил счета трех крупнейших казино Атлантик-Сити на 15 миллионов долларов.

Дон Джонсон обыграл казино в 15 миллионов долларов. Фото из открытых источников

Джонсон не был профессиональным игроком или фокусником, который прятал карты в рукавах. Он был бывшим топменеджером треков для конной гонки, а также математиком. Его главным оружием стал блэкджек, но главную победу он одержал еще до того, как сел за игровой стол.

После финансового кризиса 2008 года казино Атлантик-Сити отчаянно искали богатых клиентов, готовых играть на миллионы. Джонсон воспользовался этим и начал переговоры. Он согласился рисковать своими деньгами в блэкджек только при уникальных, индивидуальных правилах игры. Менеджеры были уверены, что математика казино все равно примет свое и подписали контракт.

Благодаря этому Джонсон выбил себе 20% скидки на проигрыш. Это означало, что если он проигрывал 500 000 долларов, казино возвращало ему 100 000. Если он выигрывал, то забирал весь выигрыш себе. Кроме того, он заставил дилеров использовать шесть колод карт вместо восьми, позволил удваивать ставки на любых картах и разделять сплиты до четырех раз.

Как оказалось, эти специфические правила ликвидировали преимущество заведения. Математическое преимущество сместилось в пользу Джонсона и составляло около 0,25%. Пользуясь этим, математик выиграл 15 миллионов долларов в трех казино Атлантик-Сити. В конце концов, его триумф завершился тем, что казино Borgata, Caesar, Tropicana и другие начали добавлять его в черные списки, однако свои миллионы Джонсон унес, ведь честно выиграл их благодаря математике.

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