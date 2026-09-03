Як "Даймонд Пей" вивела з України мільярди: ЗМІ про гральний бізнес з російським слідом

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Кречмаровская Наталия
Компанія "Даймонд Пей", яку Національний банк ще у липні 2024 року позбавив ліцензії, продовжує обслуговувати онлайн-гемблінг в Україні та РФ.
Максим Сігалов. Фото з відкритих джерел
Реальний власник цієї компанії, як повідомляє “Уніан”, Максим Сігалов, вже тривалий час перебуває в Іспанії. Попри арешти майна та розслідування правоохоронців за останні роки йому вдалося не лише зберегти свій бізнес, а й значно його масштабувати, зазначають журналісти.
За даними видання, підставою для анулювання ліцензії "Даймонд Пей" стали недостовірні дані в реєстраційних документах та зв'язки бенефіціара компанії з Росією.
За приблизними підрахунками, як пише ЗМІ, ймовірно нелегальні прибутки реальних власників компанії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 100 млн дол.
Журналісти зазначають, що формально "Даймонд Пей" пов'язують із подружжям Вікторії Голубєвої та Олександра Чердака. Проте учасники грального ринку називають реальними бенефіціарами колишнього депутата Красногвардійської райради Дніпра Сігалова, чий брат мешкає в Москві й пов'язаний з російським онлайн-казино, а також громадянина Азербайджану Расіма Тагієва. Обидва, за даними журналістів, фактично керують фінансовою інфраструктурою, яка й досі обслуговує онлайн-гемблінг – від переговорів із банками до налаштування переказів.
Журналісти зазначають, що наразі Сігалов проживає з родиною в Марбельї, Іспанія.
Журналісти наголошують, що після скасування ліцензій підконтрольних Сігалову установ, партнери змінили формат роботи платіжної інфраструктури на P2P-перекази між фізичними особами за участю мережі "дропів" – людей, чиї картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків. Орієнтовний обсяг таких операцій у "Даймонд Пей" лише за 2 роки сягнув 238 млрд грн, пише видання.
Як результат, лише за останні роки через інфраструктуру Сігалова й Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн, частина яких пов'язана з нелегальними казино з РФ, зазначають журналісти.