Як "Даймонд Пей" вивела з України мільярди: ЗМІ про гральний бізнес з російським слідом

Компанія "Даймонд Пей", яку Національний банк ще у липні 2024 року позбавив ліцензії, продовжує обслуговувати онлайн-гемблінг в Україні та РФ.

Максим Сігалов. Фото з відкритих джерел

Реальний власник цієї компанії, як повідомляє “Уніан”, Максим Сігалов, вже тривалий час перебуває в Іспанії. Попри арешти майна та розслідування правоохоронців за останні роки йому вдалося не лише зберегти свій бізнес, а й значно його масштабувати, зазначають журналісти.

За даними видання, підставою для анулювання ліцензії "Даймонд Пей" стали недостовірні дані в реєстраційних документах та зв'язки бенефіціара компанії з Росією.

“Однак, за даними слідства, вже за кілька тижнів після цього рішення компанія разом із менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET почала виводити гроші з-під арешту через мережу технічних фірм. Лише наприкінці серпня 2024 року таким чином було виведено майже 49 млн грн, а восени того ж року – ще понад 150 млн грн”, — йдеться у повідомленні.

За приблизними підрахунками, як пише ЗМІ, ймовірно нелегальні прибутки реальних власників компанії з початку повномасштабного вторгнення перевищили 100 млн дол.

Журналісти зазначають, що формально "Даймонд Пей" пов'язують із подружжям Вікторії Голубєвої та Олександра Чердака. Проте учасники грального ринку називають реальними бенефіціарами колишнього депутата Красногвардійської райради Дніпра Сігалова, чий брат мешкає в Москві й пов'язаний з російським онлайн-казино, а також громадянина Азербайджану Расіма Тагієва. Обидва, за даними журналістів, фактично керують фінансовою інфраструктурою, яка й досі обслуговує онлайн-гемблінг – від переговорів із банками до налаштування переказів.

Журналісти зазначають, що наразі Сігалов проживає з родиною в Марбельї, Іспанія.

“Тут не раз бачили його елітну автівку Rolls-Royce Spectre 2025 року. Також у Сігалова у власності Range Rover, а дружина користується Mercedes Brabus, вартістю 450 тис. дол. На відміну від Сігалова, його головний партнер, Расім Тагієв, не має юридичних осіб, проте володіє значною кількістю нерухомості у столиці. Йдеться як мінімум про три квартири у Києві”, — пише ЗМІ.

Журналісти наголошують, що після скасування ліцензій підконтрольних Сігалову установ, партнери змінили формат роботи платіжної інфраструктури на P2P-перекази між фізичними особами за участю мережі "дропів" – людей, чиї картки використовують для дроблення й маскування фінансових потоків. Орієнтовний обсяг таких операцій у "Даймонд Пей" лише за 2 роки сягнув 238 млрд грн, пише видання.

"Таких масштабів діяльності Сігалову складно було б досягнути без сприяння державного регулятора азартних ігор, спершу КРАІЛ, а з квітня 2025-го ПлейСіті. Попри запроваджений спрощений механізм блокування нелегальних сайтів, вони обмежувалися показовими блокуваннями "непідконтрольних" платформ, тоді як контур, пов'язаний із Сігаловим, залишався недоторканим", — йдеться у матеріалі.

Як результат, лише за останні роки через інфраструктуру Сігалова й Тагієва пройшло щонайменше 275 млрд грн, частина яких пов'язана з нелегальними казино з РФ, зазначають журналісти.

"Формально державна система відреагувала: ліцензію відкликали, кримінальне провадження триває понад два роки, суди, хай і не з першої спроби, почали арештовувати рахунки, а "ПлейСіті" звітує про тисячі заблокованих сайтів. Але попри це "Даймонд Пей" та її фактичні власники не зникають з ринку, натомість масштабуючи свій бізнес", – резюмують журналісти.



