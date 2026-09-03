Как "Даймонд Пэй" вывела из Украины миллиарды: СМИ об игорном бизнесе с российским следом

Компания "Даймонд Пэй", которую Национальный банк еще в июле 2024 года лишил лицензии, продолжает обслуживать онлайн-гемблинг в Украине и РФ.

Фото из открытых источников

Реальный владелец этой компании, как сообщает "Униан", Максим Сигалов, уже долгое время находится в Испании. Несмотря на аресты имущества и расследование правоохранителей за последние годы, ему удалось не только сохранить свой бизнес, но и значительно его масштабировать, отмечают журналисты.

По данным издания, основанием для аннулирования лицензии "Даймонд Пэй" стали недостоверные данные в регистрационных документах и связях бенефициара компании с Россией.

"Однако, по данным следствия, уже через несколько недель после этого решения компания вместе с менеджментом онлайн-казино Cosmolot и VBET начала выводить деньги из-под ареста через сеть технических фирм. Только в конце августа 2024 года таким образом было выведено почти 49 млн грн, а осенью того же года — еще более 150", — отмечают журналисты.

По приблизительным подсчетам, как пишет СМИ, предположительно нелегальные доходы реальных собственников компании с начала полномасштабного вторжения превысили 100 млн. долл.

Журналисты отмечают, что формально "Даймонд Пэй" связывают с супругами Виктории Голубевой и Александра Чердака. Однако участники игорного рынка называют реальными бенефициарами бывшего депутата Красногвардейского райсовета Днепра Сигалова, чей брат проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино, а также гражданина Азербайджана Расима Тагиева. Оба, по данным журналистов, фактически управляют финансовой инфраструктурой, которая до сих пор обслуживает онлайн-гемблинг – от переговоров с банками до настройки переводов.

Журналисты отмечают, что в настоящее время Сигалов проживает с семьей в Марбелье, Испания.

"Здесь не раз видели его элитный автомобиль Rolls-Royce Spectre 2025 года. Также у Сигалова в собственности Range Rover, а жена пользуется Mercedes Brabus, стоимостью 450 тыс. долл. В отличие от Сигалова, его главный партнер Расим Тагиев не имеет юридических лиц, однако владеет значительным количеством недвижимости в столице. Речь идет как минимум о трех квартирах в Киеве”, — пишет СМИ.

Журналисты отмечают, что после отмены лицензий подконтрольных Сигалову учреждений, партнеры изменили формат работы платежной инфраструктуры на P2P-переводы между физическими лицами с участием сети "дропов" – людей, чьи карты используют для дробления и маскировки финансовых потоков. Ориентировочный объем таких операций у "Даймонд Пэй" всего за 2 года достиг 238 млрд грн, пишет издание.

"Таких масштабов деятельности Сигалову сложно было бы достичь без содействия государственного регулятора азартных игр, сначала КРАИЛ, а с апреля 2025-го ПлейСити. Несмотря на введенный упрощенный механизм блокировки нелегальных сайтов, они ограничивались показательными блокировками "неподконтрольных" платформ, в то время как контур, связанный с Сигаловым, оставался нетронутым", — говорится в материале.

Как результат, только за последние годы через инфраструктуру Сигалова и Тагиева прошло не менее 275 млрд грн, часть которых связана с нелегальными казино из РФ, отмечают журналисты.

"Формально государственная система отреагировала: лицензию отозвали, уголовное производство длится более двух лет, суды, пусть и не с первой попытки, начали арестовывать счета, а "ПлейСити" отчитывается о тысячах заблокированных сайтов. Но, несмотря на это, "Даймонд Пэй" и ее фактические владельцы не исчезают с рынка, зато масштабируя свой бизнес", – резюмируют журналисты.



