Как "Даймонд Пэй" вывела из Украины миллиарды: СМИ об игорном бизнесе с российским следом

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Кречмаровская Наталия
Компания "Даймонд Пэй", которую Национальный банк еще в июле 2024 года лишил лицензии, продолжает обслуживать онлайн-гемблинг в Украине и РФ.
Фото из открытых источников
Реальный владелец этой компании, как сообщает "Униан", Максим Сигалов, уже долгое время находится в Испании. Несмотря на аресты имущества и расследование правоохранителей за последние годы, ему удалось не только сохранить свой бизнес, но и значительно его масштабировать, отмечают журналисты.
По данным издания, основанием для аннулирования лицензии "Даймонд Пэй" стали недостоверные данные в регистрационных документах и связях бенефициара компании с Россией.
По приблизительным подсчетам, как пишет СМИ, предположительно нелегальные доходы реальных собственников компании с начала полномасштабного вторжения превысили 100 млн. долл.
Журналисты отмечают, что формально "Даймонд Пэй" связывают с супругами Виктории Голубевой и Александра Чердака. Однако участники игорного рынка называют реальными бенефициарами бывшего депутата Красногвардейского райсовета Днепра Сигалова, чей брат проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино, а также гражданина Азербайджана Расима Тагиева. Оба, по данным журналистов, фактически управляют финансовой инфраструктурой, которая до сих пор обслуживает онлайн-гемблинг – от переговоров с банками до настройки переводов.
Журналисты отмечают, что в настоящее время Сигалов проживает с семьей в Марбелье, Испания.
Журналисты отмечают, что после отмены лицензий подконтрольных Сигалову учреждений, партнеры изменили формат работы платежной инфраструктуры на P2P-переводы между физическими лицами с участием сети "дропов" – людей, чьи карты используют для дробления и маскировки финансовых потоков. Ориентировочный объем таких операций у "Даймонд Пэй" всего за 2 года достиг 238 млрд грн, пишет издание.
Как результат, только за последние годы через инфраструктуру Сигалова и Тагиева прошло не менее 275 млрд грн, часть которых связана с нелегальными казино из РФ, отмечают журналисты.