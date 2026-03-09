В Раді б'ють на сполох: через бездіяльність влади українці потрапляють у шокуючу залежність

Українців продовжує поглинати залежність від азартних ігор. Про це повідомила народна депутатка України Ніна Южаніна.

Верховна Рада. Фото портал "Коментарі"

За її словами, українці витратили на азартні ігри у 2025 році 158 млрд грн – це сума поповнень гральних гаманців (за даними НБУ). Або 433 млн грн щоденно

“ШОК – лудоманія прогресує. А до виплат виграшів гравцям у розмірі 105 млрд грн (або 66%) ставлюся дуже скептично – чи це дійсно виграші тих самих гравців? За даними того ж НБУ фіксується багато виплат на картки, які не співпадають із картками поповнення, або ж проводяться нетипові та надвеликі виплати”, — зауважила народна депутатка.

За її словами, це результат:

5-ти річної бездіяльності влади щодо запровадження Державної системи онлайн моніторингу на ринку азартних ігор (її і досі немає),

бездіяльності щодо виявлення та ліквідації величезної кількості фіктивних гравців (так званих "дропів"), на рахунки яких під контролем організаторів азартних ігор виплачуються мільярди гривень (контроль повністю провалений),

бездіяльності щодо встановлення реальних обмежень на час гри та витрат на азартні ігри (встановлені обмеження є фікцією).

“Наслідки – відмивання коштів, зростання соціальних проблем та втрати бюджету воюючої країни”, — підсумувала народна депутатка.

