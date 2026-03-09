В Раде бьют тревогу: из-за бездействия власти украинцы попадают в шокирующую зависимость

Украинцев поглощают зависимость от азартных игр. Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

По ее словам, украинцы потратили на азартные игры в 2025 году 158 млрд грн – это сумма пополнений игровых кошельков (по данным НБУ). Или 433 млн грн ежедневно

"ШОК – лудомания прогрессирует. А к выплатам выигрышей игрокам в размере 105 млрд грн (или 66%) отношусь очень скептически – действительно ли это выигрыши тех же игроков? По данным того же НБУ фиксируется много выплат на карточки, которые не совпадают с карточками пополнения, или проводятся нетипичные и сверхбольшие выплаты”, — отметила народная депутат.

По ее словам, это результат:

5-ти летнего бездействия властей по внедрению Государственной системы онлайн мониторинга на рынке азартных игр (ее до сих пор нет),

бездействия по выявлению и ликвидации огромного количества фиктивных игроков (так называемых "дропов"), на счета которых под контролем организаторов азартных игр выплачиваются миллиарды гривен (контроль полностью провален),

бездействия по установлению реальных ограничений на время игры и затрат на азартные игры (установленные ограничения являются фикцией).

"Последствия — отмывание средств, рост социальных проблем и потери бюджета воюющей страны", — подытожила народная депутат.

