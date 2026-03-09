В Раде бьют тревогу: из-за бездействия власти украинцы попадают в шокирующую зависимость

Рубрики
Украинцев поглощают зависимость от азартных игр. Об этом сообщила народный депутат Украины Нина Южанина.
По ее словам, украинцы потратили на азартные игры в 2025 году 158 млрд грн – это сумма пополнений игровых кошельков (по данным НБУ). Или 433 млн грн ежедневно
По ее словам, это результат:
5-ти летнего бездействия властей по внедрению Государственной системы онлайн мониторинга на рынке азартных игр (ее до сих пор нет),
бездействия по выявлению и ликвидации огромного количества фиктивных игроков (так называемых "дропов"), на счета которых под контролем организаторов азартных игр выплачиваются миллиарды гривен (контроль полностью провален),
бездействия по установлению реальных ограничений на время игры и затрат на азартные игры (установленные ограничения являются фикцией).
