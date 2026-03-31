Україна – Албанія: який результат прогнозують букмекери

Збірна України з футболу 31 березня проведе товариський матч проти команди Албанії. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Естадіо Сьютат де Валенсія" в іспанській Валенсії, а стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Обидві збірні підходять до гри після невдач у плей-оф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Команда Сергія Реброва програла у півфіналі відбору збірній Швеції з рахунком 1:3 і втратила шанс пробитися до фінальної частини турніру. Албанці також завершили боротьбу за путівку на мундіаль після поразки від Польщі — 1:2.

Відповідно до регламенту через це команди проведуть між собою товариський матч, який стане можливістю для тренерських штабів перевірити склад і підготуватися до наступних міжнародних турнірів.

Прогноз букмекерів на матч Україна — Албанія

Букмекери не вважають українців беззаперечними фаворитами, хоча й віддають невелику перевагу команді Реброва. Коефіцієнт на перемогу збірної України становить приблизно 2,45. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,33, а перемога збірної Албанії — 2,71.

Збірна України з командою Албанії на різних турнірах зустрічалися всього 8 разів. 6 разів перемогу отримували жовто-сині, одного разу була нічия, а одна гра закінчилася мінімальною перемогою Албанії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що епоха Реброва завершується. Збірна України може отримати нового наставника вже у квітні. Керівництво федерації розглядає потенційні кандидатури на заміну. Серед основних претендентів називають іспанського фахівця Унаї Мельгосу, який наразі успішно працює з молодіжною збірною України U21, а також керманича ФК "Полісся" Руслана Ротаня.