Украина – Албания: какой результат прогнозируют букмекеры

Сборная Украины по футболу 31 марта проведет товарищеский матч против команды Албании. Поединок состоится на стадионе "Эстадио Сьютат де Валенсия" в испанской Валенсии, а стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Обе сборные подходят к игре после неудач в плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года. Команда Сергея Реброва проиграла в полуфинале отбора сборной Швеции со счетом 1:3 и упустила шанс пробиться в финальную часть турнира. Албанцы также завершили борьбу за путевку на мундиаль после поражения от Польши – 1:2.

Согласно регламенту из-за этого команды проведут между собой товарищеский матч, который станет возможностью для тренерских штабов проверить состав и подготовиться к следующим международным турнирам.

Прогноз букмекеров на матч Украина – Албания

Букмекеры не считают украинцев безоговорочными фаворитами, хотя и предпочитают команду Реброва. Коэффициент на победу сборной Украины составляет около 2,45. Ничья оценивается коэффициентом 3,33, а победа сборной Албании – 2,71.

Сборная Украины с командой Албании на разных турнирах встречалась всего 8 раз. 6 раз победу одерживали желто-синие, однажды была ничья, а одна игра закончилась минимальной победой Албании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эпоха Реброва завершается. Сборная Украины может получить нового наставника уже в апреле. Руководство федерации рассматривает потенциальные кандидатуры взамен. Среди основных претендентов называют испанского специалиста Уная Мельгосу, который успешно работает с молодежной сборной Украины U21, а также руководителя ФК "Полесье" Руслана Ротаня.