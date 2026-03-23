Україна - Швеція: букмекери оцінили шанси команд перед вирішальним матчем за ЧС-2026

Збірна України з футболу готується до одного з ключових матчів у боротьбі за вихід на Чемпіонат світу з футболу 2026. У півфіналі кваліфікації "жовто-сині" зіграють проти команди Швеції. Поєдинок відбудеться 26 березня на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія у місті Валенсія в Іспанії. Початок матчу запланований на 21:45 за київським часом.

Фото з відкритих джерел

Аналітики букмекерських компаній оцінюють шанси команд як майже рівні, хоча невелику перевагу віддають скандинавській збірній. Коефіцієнт на перемогу України становить приблизно 2,87, на нічию — 3,30, тоді як на перемогу Швеції — 2,57.

Обидві команди останнім часом не демонструють стабільної гри, а сам матч проходитиме на нейтральному полі, що позбавляє українську збірну домашньої підтримки. Водночас ставки на загальний прохід до наступного раунду також демонструють невелику перевагу шведів. Ймовірність того, що далі пройде Україна, оцінюється коефіцієнтом 1,95, а успіх шведської команди — 1,74.

Окремо букмекери пропонують ставки на результативність матчу Україна — Швеція. Так, коефіцієнт на тотал більше 2,5 гола становить близько 2,08, тоді як на тотал менше — приблизно 1,70. Це свідчить про очікування доволі обережної гри з обох сторін.

Українська збірна у разі перемоги над Швецією вийде до фіналу відбіркового етапу. Там суперником стане переможець пари Албанія — Польща. Успіх у цьому матчі гарантує прямий квиток на Чемпіонат світу з футболу.

