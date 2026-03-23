Украина – Швеция: букмекеры оценили шансы команд перед решающим матчем за ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу готовится к одному из ключевых матчей в борьбе за выход на Чемпионат мира по футболу 2026 года. В полуфинале квалификации "желто-синие" сыграют против команды Швеции. Поединок состоится 26 марта на стадионе Эстадио Сьютат де Валенсия в Валенсии в Испании. Начало матча запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Букмекеры оценили шансы Украины и Швеции. Фото из открытых источников

Аналитики букмекерских компаний оценивают шансы команд как почти равные, хотя небольшое предпочтение отдают скандинавской сборной. Коэффициент на победу Украины составляет примерно 2,87, на ничью – 3,30, тогда как на победу Швеции – 2,57.

Обе команды в последнее время не демонстрируют стабильную игру, а сам матч будет проходить на нейтральном поле, что лишает украинскую сборную домашней поддержки. В то же время ставки на общий проход в следующий раунд также демонстрируют небольшое преимущество шведов. Вероятность того, что дальше пройдет Украина, оценивается коэффициентом 1,95, а успех шведской команды – 1,74.

Отдельно букмекеры предлагают ставки на результативность матча Украина – Швеция. Так, коэффициент на тотале более 2,5 гола составляет около 2,08, тогда как на тотале меньше — примерно 1,70. Это свидетельствует об ожидании достаточно осторожной игры с обеих сторон.

Украинская сборная в случае победы над Швецией выйдет в финал отборочного этапа. Там соперником станет победитель пары Албания – Польша. Успех в этом матче гарантирует прямой билет на Чемпионат мира по футболу.

