У Раді знизують плечима: хто дозволяє обкрадати бюджет та армію на десятки мільярдів

Ринок азартних ігор в Україні намагаються взяти під контроль, однак реформи провалюються. У Верховній Раді розповіли про причини.

Народний депутат Данило Гетманцев розповів, що державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор не буде. Пояснив, що отримав лист від “ватажка ПлейСіті Новікова”.

“Вгадайте чому? Тому що в Держбюджет на 2026 рік ані Новіков, ані скандальний Борняков, ані їх шеф Федоров гроші не заклали. Вважаю, що зробили це умисно. Адже на послуги ДП "Дія" з адміністрування імітації ДСОМ гроші в сумі 23 млн грн знайшлися”, — зазначив народний депутат.

Політик нагадав, що завдяки цій нехитрій афері в кишенях негідників опинилося близько 20 млрд недоотриманих армією від грального бізнесу грошей.

Народний депутат додав, що готує заяву до Офісу генерального прокурора.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні невпинно зростають борги — станом на початок березня 2026 року в Єдиному реєстрі боржників — понад 9,5 млн боргів. За рік їх стало більше ще на 514 тис. (+6%)

Такі дані навела народна депутатка Ніна Южаніна. За її словами, це дуже показова цифра про реальний стан економіки та платоспроможність громадян.

І ще один показник, який, за словами політика, викликає питання — 2,1 млн (22%) — борги без чіткої категорії “Це результат змін у класифікації, але фактично — кожне п’яте провадження держава навіть не може нормально структурувати”, — пояснила народна депутатка.

За її словами, 9,5 млн боргів — це не просто статистика. Це — падіння платоспроможності, зростання тиску штрафів і санкцій, і слабка якість державного адміністрування.



