В Раде пожимают плечами: кто позволяет обворовывать бюджет и армию на десятки миллиардов

Кречмаровская Наталия
Рынок азартных игр в Украине пытаются взять под контроль, однако реформы проваливаются. В Верховной Раде рассказали о причинах.
Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр не будет. Объяснил, что получил письмо от "вожака ПлейСити Новикова".
Политик напомнил, что благодаря этой бесхитростной афере в карманах негодяев оказалось около 20 млрд недополученных армией от игорного бизнеса денег.
Народный депутат добавил, что готовит заявление в Офис генерального прокурора.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине непрерывно растут долги — по состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников — более 9,5 млн долгов. За год их стало больше еще на 514 тыс. (+6%)
Такие данные привела народный депутат Нина Южанина. По ее словам, это очень показательная цифра о реальном состоянии экономики и платежеспособности граждан.
И еще один показатель, который, по словам политика, вызывает вопросы – 2,1 млн (22%) – долги без четкой категории "Это результат изменений в классификации, но фактически — каждое пятое производство государство даже не может нормально структурировать", — пояснила народная депутат.
По ее словам, 9,5 млн долгов – это не просто статистика. Это – падение платежеспособности, рост давления штрафов и санкций, и слабое качество государственного администрирования.