В Раде пожимают плечами: кто позволяет обворовывать бюджет и армию на десятки миллиардов

Рынок азартных игр в Украине пытаются взять под контроль, однако реформы проваливаются. В Верховной Раде рассказали о причинах.

Верховная Рада. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев рассказал, что государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр не будет. Объяснил, что получил письмо от "вожака ПлейСити Новикова".

"Угадайте почему? Потому что в Госбюджет на 2026 год ни Новиков, ни скандальный Борняков, ни их шеф Федоров деньги не заложили. Считаю, что сделали это умышленно. Ведь на услуги ГП "Дия" по администрированию имитации ДСОМ деньги в сумме 23 млн грн нашлись", — отметил народный депутат.

Политик напомнил, что благодаря этой бесхитростной афере в карманах негодяев оказалось около 20 млрд недополученных армией от игорного бизнеса денег.

Народный депутат добавил, что готовит заявление в Офис генерального прокурора.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине непрерывно растут долги — по состоянию на начало марта 2026 года в Едином реестре должников — более 9,5 млн долгов. За год их стало больше еще на 514 тыс. (+6%)

Такие данные привела народный депутат Нина Южанина. По ее словам, это очень показательная цифра о реальном состоянии экономики и платежеспособности граждан.

И еще один показатель, который, по словам политика, вызывает вопросы – 2,1 млн (22%) – долги без четкой категории "Это результат изменений в классификации, но фактически — каждое пятое производство государство даже не может нормально структурировать", — пояснила народная депутат.

По ее словам, 9,5 млн долгов – это не просто статистика. Это – падение платежеспособности, рост давления штрафов и санкций, и слабое качество государственного администрирования.



