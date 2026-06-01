Світоліна – Костюк: букмекери назвали фаворитку тенісного матчу на Roland Garros-2026

Чвертьфінал Roland Garros-2026 подарує історичне протистояння для українського тенісу. Вперше на стадії турніру Великого шолома між собою зіграють дві представниці України Еліна Світоліна та Марта Костюк. Букмекери визначили фаворита цього протистояння.

Марта Костюк та Еліна Світоліна. Фото: btu

Згідно з котируваннями букмекерів, трохи вищі шанси на перемогу має Марта Костюк. Ставки на її успіх приймаються з коефіцієнтом 1,78, тоді як перемога Еліни Світоліної оцінюється в 2,05. Такий розрив свідчить про очікування максимально рівного протистояння без явного домінування однієї зі сторін.

Аналітики також прогнозують затяжний матч. Наприклад ставка на те, що тенісистки зіграють понад 22 гейми, має коефіцієнт 1,75. Цей сценарій передбачає ймовірність трьохсетового сценарію або щонайменше двох щільних сетів.

Коефіцієнти букмекерів на матч Світоліна – Костюк. Фото: Roland Garros-2026

Обидві спортсменки підходять до чвертьфіналу у винятковій формі. 23-річна Марта Костюк демонструє один із найкращих періодів у кар’єрі, має 16 перемог поспіль на ґрунті та титули в Руані й Мадриді. Її агресивний стиль гри та високий темп стали ключовими факторами успіху на цьому відрізку сезону.

Сьома ракетка світу Еліна Світоліна також перебуває у хорошій формі. Українська тенісистка має 10 перемог поспіль на ґрунтових кортах і титул у Мадриді. Для неї це вже шостий чвертьфінал Roland Garros, тоді як Костюк вперше дійшла до цієї стадії турніру Великого шолома.

У попередніх очних зустрічах тенісистки обмінялися перемогами. Матч Світоліна — Костюк відбудеться 2 червня.

