Свитолина – Костюк: букмекеры назвали фаворитку теннисного матча на Roland Garros-2026

Четвертьфинал Roland Garros-2026 подарит историческое противостояние украинскому теннису. Впервые на стадии турнира Большого шлема между собой сыграют две представительницы Украины Элина Свитолина и Марта Костюк. Букмекеры определили фаворита этого противостояния.

Согласно котировкам букмекеров, чуть более высокие шансы на победу у Марты Костюк. Ставки на ее успех принимаются с коэффициентом 1,78, в то время как победа Элины Светолиной оценивается в 2,05. Такой разрыв свидетельствует об ожиданиях максимально равного противостояния без явного доминирования одной из сторон.

Аналитики также прогнозируют затяжной матч. Например, ставка на то, что теннисистки сыграют более 22 гейма, имеет коэффициент 1,75. Этот сценарий предполагает вероятность трехсетового сценария или не менее двух плотных сетов.

Обе спортсменки подходят к четвертьфиналу в исключительной форме. 23-летняя Марта Костюк демонстрирует один из лучших периодов в карьере, 16 побед подряд на почве и титулы в Руане и Мадриде. Ее агрессивный стиль игры и высокий темп стали ключевыми факторами успеха в этом отрезке сезона.

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина также находится в хорошей форме. У украинской теннисистки есть 10 побед подряд на грунтовых кортах и титул в Мадриде. Для нее это уже шестой четвертьфинал Roland Garros, тогда как Костюк впервые дошел до этой стадии турнира Большого шлема.

В предыдущих очных встречах теннисистки обменялись победами. Матч Свитолина – Костюк состоится 2 июня.

