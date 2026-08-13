Синдром нейтральних вод: як круїзні лайнери обходять закони про азартні ігри

Для мільйонів пасажирів круїзних лайнерів момент, коли берегова лінія зникає за горизонтом, означає початок відпочинку. Але для адміністрації судна це ще й сигнал до запуску особливого бізнесу. На борту вмикаються яскраве неонове світло та характерні звуки ігрових автоматів, які сигналізують про відкриття морського казино.

Казино на круїзних лайнерах. Фото з відкритих джерел

У багатьох країнах азартні ігри суворо обмежені або повністю заборонені. Проте у відкритому морі діють зовсім інші правила. Ключ до розгадки цього феномену лежить у міжнародному морському праві, а саме в Конвенції ООН з морського права (UNCLOS). Відповідно до неї, територіальне море держави простягається на 12 морських миль (приблизно 22,2 кілометри) від берегової лінії.

У межах цієї зони повністю діють закони прибережної країни. Якщо азартні ігри в країні заборонені або вимагають місцевої ліцензії, казино на лайнері, що стоїть у порту чи пливе біля берега, має бути зачинене. Як тільки судно перетинає позначку в 12 миль і виходить у відкрите море, воно потрапляє у нейтральні води, де панує принцип "юрисдикції прапора".

Більшість найбільших круїзних компаній світу реєструють свої судна у країнах "зручного прапора", наприклад на Багамах, Панамі, Бермудах чи Ліберії.

Це означає, що у відкритому морі на борту лайнера діють закони тієї держави, під прапором якої він ходить. Оскільки ці країни мають лояльне законодавство щодо грального бізнесу, казино на борту працюють абсолютно легально. Вони не сплачують високих податків тих країн, з портів яких вийшли, і не підпорядковуються їхнім регуляторам.

Однак плавання у міжнародних водах не означає повну анархію. Сучасний круїзний бізнес суворо дотримується декількох правил. Наприклад, у деяких акваторіях, зокрема поблизу окремих штатів США чи в територіальних водах деяких європейських країн, діють спеціальні угоди, коли лайнерам заборонено відкривати казино. Також більшість великих операторів дотримуються правил відповідальної гри, встановлюють вікові обмеження та внутрішні ліміти.

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