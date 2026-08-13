Синдром нейтральных вод: как круизные лайнеры обходят законы об азартных играх

Для миллионов пассажиров круизных лайнеров момент, когда береговая линия исчезает за горизонтом, означает начало отдыха. Но для администрации судна это еще и сигнал запуска особого бизнеса. На борту включаются яркий неоновый свет и характерные звуки игровых автоматов, сигнализирующие об открытии морского казино.

Казино на круизных лайнерах. Фото из открытых источников

Во многих странах азартные игры строго ограничены или полностью запрещены. Однако в открытом море действуют совсем другие правила. Ключ к разгадке этого феномена лежит в международном морском праве, а именно в Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS). Согласно ей, территориальное море государства простирается на 12 морских миль (около 22,2 километра) от береговой линии.

В рамках этой зоны полностью действуют законы прибрежной страны. Если азартные игры в стране запрещены или требуют местной лицензии, казино на лайнере, стоящем у порта или плывущем у берега, должно быть закрыто. Как только судно пересекает отметку в 12 миль и выходит в открытое море, оно попадает в нейтральные воды, где царит принцип "юрисдикции флага".

Большинство крупнейших круизных компаний мира регистрируют свои суда в странах "удобного флага", например, на Багамах, Панаме, Бермудах или Либерии.

Это означает, что в открытом море на борту лайнера действуют законы того государства, под флагом которого он ходит. Поскольку эти страны имеют лояльное законодательство по игорному бизнесу, казино на борту работают абсолютно легально. Они не платят высокие налоги тех стран, из портов которых вышли, и не подчиняются их регуляторам.

Однако плавание в международных водах не означает полной анархии. Современный круизный бизнес строго соблюдает несколько правил. Например, в некоторых акваториях, в частности, вблизи отдельных штатов США или в территориальных водах некоторых европейских стран, действуют специальные соглашения, когда лайнерам запрещено открывать казино. Также большинство крупных операторов соблюдают правила ответственной игры, устанавливают возрастные ограничения и внутренние лимиты.

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