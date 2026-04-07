Рік від запуску реформи ринку азартних ігор та лотерей в Україні: результати Мінцифри та держагентства PlayCity

Рік тому набув чинності закон, який став відліком реформи ринку азартних ігор та лотерей в Україні. Координацію реформи взяло на себе Міністерство цифрової трансформації України, а для її реалізації створено державне агентство PlayCity.

Метою реформи, як повідомляють у PlayCity, є формування прозорого, контрольованого й підзвітного державі ринку азартних ігор та лотерей. За перший рік роботи закладено основу для системних змін.

Надходження до держбюджету

У 2025 році, як повідомили в PlayCity, відновили ліцензування організаторів азартних ігор та операторів лотерей. У результаті Державний бюджет України отримав за 2025 рік:

понад 1,7 млрд грн — від ліцензій у сфері азартних ігор;

майже 17 млрд грн — податкових надходжень у сфері азартних ігор;

понад 72 млн грн — від ліцензій операторів лотерей.

До перезапуску ринку лотерей, що відбувся у 2025 році, держава фактично не отримувала жодних ліцензійних надходжень від цього бізнесу понад 12 років.

Боротьба з нелегальним ринком азартних ігор

Результати за рік:

заблоковано понад 3 500 нелегальних сайтів з азартними іграми;

видалено більш ніж 500 акаунтів у соцмережах, що незаконно рекламували азартні ігри;

застосовано штрафних санкцій до 16 блогерів та медіа за незаконну рекламу азартних ігор.

PlayCity побудувало системну співпрацю з правоохоронними органами, зокрема з Бюро економічної безпеки, завдяки чому почало системно ідентифікувати осіб, відповідальних за незаконну рекламу азартних ігор.

Для швидкого припинення правопорушень щодо онлайн-реклами держагентство PlayCity налагодило швидку взаємодію з Meta, TikTok, Viber та Google.

Боротьба з лудоманією та захист гравців

Мінцифри запровадило:

фінансові та часові ліміти на гру;

принципи відповідальної гри: забороняється стимулювати гравців через бонуси, подарунки, алкоголь, акції, кешбеки, “фриспіни” та інші заохочення, зокрема за програш;

нові вимоги до бізнесу щодо моніторингу поведінки гравців, можливості самообмеження через організатора та підтримки в разі виявлення залежності від азартних ігор;

зручний механізм обмеження від азартних ігор на сайті.

Окремий дуже важливий фокус — безпека військових. Разом із Міністерством оборони України Мінцифри вперше створило механізм обмеження участі військових в азартних іграх. Наразі триває громадське обговорення постанови.

Прозорість ринку: державна система онлайн-моніторингу

Розроблено Державну систему онлайн-моніторингу — складну ІТ-систему, яка в режимі реального часу фіксує всю операційну діяльність організаторів азартних ігор.

Зараз триває під’єднання організаторів азартних ігор до ДСОМ.

Прозорість діяльності держрегулятора

Уперше через “Дію” шляхом відкритого голосування обрано представників громадянського суспільства до Незалежної антикорупційної експертної групи при PlayCity.

Це додатковий рівень контролю діяльності державного регулятора та гарантія прозорості дій і підзвітності суспільству.

Плани на 2026 рік

Реформа ринку азартних ігор та лотерей — багаторівневий складний процес, який вимагає системної безперервної та ефективної роботи Міністерства цифрової трансформації, державного агентства PlayCity, Уряду, правоохоронних органів, НБУ, Верховної Ради та профільних комітетів.

Удосконалення законодавства — наступний критично важливий крок. Це закладе базові норми, необхідні для прозорої роботи галузі й ширшої детінізації.

Міністерство цифрової трансформації України вже підготувало три законопроєкти щодо змін до:

Податкового кодексу. Закону про азартні ігри. Закону про лотереї.

Документи перебувають на громадському обговоренні. В PlayCity очікують, що Верховна Рада України розгляне їх цього року.