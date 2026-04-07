Год от запуска реформы рынка азартных игр и лотерей в Украине: результаты Минцифры и госагентства PlayCity

Год назад вступил в силу закон, ставший отсчетом реформы рынка азартных игр и лотерей в Украине. Координацию реформы взяло на себя Министерство цифровой трансформации Украины, а для ее реализации создано государственное агентство PlayCity.

Целью реформы, как сообщают в PlayCity, является формирование прозрачного, контролируемого и подотчетного государству рынка азартных игр и лотерей. За первый год работы заложена основа для системных изменений.

Поступление в госбюджет

В 2025 году, как сообщили в PlayCity, возобновили лицензирование организаторов азартных игр и операторов лотерей. В результате Государственный бюджет Украины получил за 2025 год:

свыше 1,7 млрд грн – от лицензий в сфере азартных игр;

почти 17 млрд грн – налоговых поступлений в сфере азартных игр;

более 72 млн грн – от лицензий операторов лотерей.

До перезапуска рынка лотерей, состоявшегося в 2025 году, государство фактически не получало никаких лицензионных поступлений от этого бизнеса более 12 лет.

Борьба с нелегальным рынком азартных игр

Результаты за год:

заблокировано более 3500 нелегальных сайтов с азартными играми;

удалено более 500 аккаунтов в соцсетях, незаконно рекламировавших азартные игры;

применены штрафные санкции к 16 блогерам и медиа за незаконную рекламу азартных игр.

PlayCity построило системное сотрудничество с правоохранительными органами, в том числе Бюро экономической безопасности, благодаря чему начало системно идентифицировать лиц, ответственных за незаконную рекламу азартных игр.

Для быстрого прекращения правонарушений по онлайн-рекламе госагентство PlayCity наладило быстрое взаимодействие с Meta, TikTok, Viber и Google.

Борьба с лудоманией и защита игроков

Минцифры ввело:

финансовые и временные лимиты на игру;

принципы ответственной игры: запрещается стимулировать игроков через бонусы, подарки, алкоголь, акции, кэшбеки, "фриспины" и другие поощрения, в частности за проигрыш;

новые требования к бизнесу по мониторингу поведения игроков, возможности самоограничения через организатора и поддержки при выявлении зависимости от азартных игр;

удобный механизм ограничения от азартных игр на сайте.

Отдельный очень важный фокус – безопасность военных. Вместе с Министерством обороны Украины Минцифры впервые создало механизм ограничения участия военных в азартных играх. В настоящее время идет общественное обсуждение постановления.

Прозрачность рынка: государственная система онлайн-мониторинга

Разработана Государственная система онлайн-мониторинга — сложная ИТ-система, которая в режиме реального времени фиксирует всю операционную деятельность организаторов азартных игр.

Сейчас идет подключение организаторов азартных игр к ДСОМ.

Прозрачность деятельности госрегулятора

Впервые через "Действие" путем открытого голосования избраны представители гражданского общества в Независимую антикоррупционную экспертную группу при PlayCity.

Это дополнительный уровень контроля деятельности государственного регулятора и гарантия прозрачности действий и подотчетности обществу.

Планы на 2026 год

Реформа рынка азартных игр и лотерей – многоуровневый сложный процесс, требующий системной непрерывной и эффективной работы Министерства цифровой трансформации, государственного агентства PlayCity, Правительства, правоохранительных органов, НБУ, Верховной Рады и профильных комитетов.

Совершенствование законодательства – следующий критически важный шаг. Это заложит базовые нормы, необходимые для прозрачной работы отрасли и более широкой детенизации.

Министерство цифровой трансформации Украины уже подготовило три законопроекта относительно изменений в:

Налоговый кодекс. Закон об азартных играх. Закон о лотереях.

Документы находятся в общественном обсуждении. В PlayCity ожидают, что Верховная Рада Украины рассмотрит их в этом году.