Припинення вогню у 2026 році: шанси на кінець війни в Україні різко змінилися

Після короткочасного "перемир’я" між Україною та Росією 9–11 травня прогнози щодо можливого завершення війни у 2026 році помітно змінилися. Аналітична платформа Polymarket зафіксувала різке зростання ставок на сценарій припинення бойових дій до кінця року.

Прогноз Polymarket на кінець війни в Україні у 2026 році

Станом на 12 травня ймовірність завершення війни між Україною та Росією у 2026 році оцінюється у 39%. Це найвищий показник за останні місяці. Ще кілька тижнів тому користувачі платформи оцінювали шанси на припинення війни лише на рівні 20–30%.

Водночас нинішні показники залишаються нижчими, ніж наприкінці 2025 року. У грудні минулого року ймовірність завершення війни до кінця 2026-го на платформі оцінювали у 60–70%. Після цього оптимізм інвесторів поступово знизився через загострення бойових дій та відсутність прогресу в переговорах.

Однією з причин нового зростання ставок могло стати "перемир’я" 9–11 травня. У цей період Росія не завдавала масованих ударів по більшості регіонів України, хоча бойові дії на фронті та у прифронтових районах тривали. Саме це, ймовірно, вплинуло на настрої користувачів Polymarket, які почали активніше ставити на сценарій часткового або повного припинення вогню.

Прогноз Polymarket визнав "перемир'я" 9-11 травня між Україною та РФ

Polymarket є платформою прогнозів, де користувачі роблять ставки на політичні, економічні та міжнародні події. Хоча такі оцінки не є офіційними прогнозами, вони часто відображають очікування частини суспільства та реакцію на ключові новини.

