Прекращение огня в 2026 году: шансы на конец войны в Украине резко изменились

После кратковременного "перемирия" между Украиной и Россией 9-11 мая прогнозы возможного завершения войны в 2026 году заметно изменились. Аналитическая платформа Polymarket зафиксировала резкий рост ставок на сценарий прекращения боевых действий до конца года.

Прогноз Polymarket на конец войны в Украине в 2026 году

По состоянию на 12 мая, вероятность завершения войны между Украиной и Россией в 2026 году оценивается в 39%. Это самый высокий показатель за последние месяцы. Еще несколько недель назад пользователи платформы оценивали шансы на прекращение войны на уровне 20–30%.

В то же время, нынешние показатели остаются ниже, чем в конце 2025 года. В декабре прошлого года вероятность завершения войны до конца 2026 года на платформе оценивалась в 60–70%. После этого оптимизм инвесторов постепенно снизился из-за обострения боевых действий и отсутствия прогресса в переговорах.

Одной из причин нового роста ставок могло стать "перемирие" 9-11 мая. В этот период Россия не наносила массированных ударов по большинству регионов Украины, хотя боевые действия на фронте и в прифронтовых районах продолжались. Именно это, вероятно, повлияло на настроения пользователей Polymarket, которые начали активнее ставить на сценарий частичное или полное прекращение огня.

Polymarket является платформой прогнозов, где пользователи делают ставки на политические, экономические и международные события. Хотя такие оценки не являются официальными прогнозами, они часто отражают ожидания части общества и реакцию на ключевые новости.

