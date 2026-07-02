Невідомий поставив 370 тисяч доларів на відставку Путіна до кінця 2026 року: які шанси

На платформі прогнозів Polymarket зафіксували одну з найбільших ставок останніх місяців, яка стосується очільника РФ. Невідомий користувач поставив 370 тисяч доларів на те, що Володимир Путін залишить свою посаду до 31 грудня 2026 року. Після цього ймовірність такого сценарію, яку відображає ринок, помітно зросла.

Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Після появи великої ставки оцінка ймовірності того, що Путін залишить посаду президента Росії до кінця 2026 року, зросла з 9% до 17%. Проте вже за кілька днів показник скоригувався до 13%. Попри це, нинішній рівень залишається вищим за той, який спостерігався протягом тривалого періоду від початку року.

Ставки на на відставку Путіна до кінця 2026 року. Фото: Polymarket

Загалом користувачі платформи вже поставили понад 13 мільйонів доларів на ринок, пов'язаний із можливим завершенням президентства Путіна.

Згідно з правилами Polymarket, ставка буде визнана виграшною, якщо Володимир Путін припинить виконувати обов'язки президента Росії хоча б на будь-який період до визначеної дати. Якщо ж цього не станеться, ринок завершиться результатом "Ні". Для визначення результату використовуватимуться офіційні повідомлення Кремля та російської влади, але за необхідності також буде достатній консенсус з достовірних джерел інформації.

Polymarket — це криптовалютна платформа, де учасники роблять ставки на політичні, економічні, спортивні та інші події. На відміну від соціологічних опитувань, її котирування відображають не офіційні прогнози, а очікування учасників ринку, які ризикують власними коштами. В Україні Polymarket потрапив під заборону у 2025 році.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Forbes прогнозує можливе завершення правління Володимира Путіна протягом трьох років..

Також "Коментарі" писали про божевільні деталі параної Путіна та його 800 охоронців.