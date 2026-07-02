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Неизвестный поставил 370 тысяч долларов на отставку Путина до конца 2026 года: какие шансы

На платформе Polymarket инвестор поставил 370 тысяч долларов на отставку Владимира Путина до конца года.

2 июля 2026, 09:35
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Slava Kot

На платформе прогнозов Polymarket зафиксировали одну из самых больших ставок последних месяцев, касающуюся главы РФ. Неизвестный пользователь поставил 370 тысяч долларов на то, что Владимир Путин покинет свой пост до 31 декабря 2026 года. После этого вероятность такого сценария, какую отражает рынок, заметно возросла.

Неизвестный поставил 370 тысяч долларов на отставку Путина до конца 2026 года: какие шансы

Владимир Путин. Фото из открытых источников

После появления большой ставки оценка вероятности того, что Путин покинет пост президента России до конца 2026 года, выросла с 9% до 17%. Однако уже через несколько дней показатель скорректировался до 13%. Несмотря на это, нынешний уровень остается выше, который наблюдался в течение длительного периода с начала года.

Неизвестный поставил 370 тысяч долларов на отставку Путина до конца 2026 года: какие шансы - фото 2

Ставки на отставку Путина до конца 2026 года. Фото: Polymarket

В общей сложности пользователи платформы уже поставили более 13 миллионов долларов на рынок, связанный с возможным завершением президентства Путина.

Согласно правилам Polymarket, ставка будет признана выигрышной, если Владимир Путин перестанет исполнять обязанности президента России хотя бы на любой период до определенной даты. Если же этого не произойдет, рынок завершится результатом "Нет". Для определения результата будут использоваться официальные сообщения Кремля и российских властей, но при необходимости также будет достаточный консенсус из достоверных источников информации.

Polymarket – это криптовалютная платформа, где участники делают ставки на политические, экономические, спортивные и другие события. В отличие от социологических опросов, ее котировки отражают не официальные прогнозы, а ожидания участников рынка, рискующих собственными средствами. В Украине Polymarket попал под запрет в 2025 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Forbes прогнозирует возможное завершение правления Владимира Путина в течение трех лет.

Также "Комментарии" писали о безумных деталях паранойи Путина и его 800 охранников.



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Источник: https://polymarket.com/uk/event/putin-out-before-2027/putin-out-before-2027
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