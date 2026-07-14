Кіберспорт витісняє футбол у беттінгу: на що найчастіше ставлять гравці

Традиційні спортивні майданчики стрімко втрачають монополію на азарт. Покоління, що виросло з геймпадами в руках, диктує нові правила гри, адже сьогодні траєкторія польоту гранати в Counter-Strike 2 може цікавити клієнтів букмекерських контор значно більше, ніж фінти на футбольних полях. Кіберспорт остаточно вийшов з тіні підліткових розваг, перетворившись на повноцінний економічний локомотив індустрії розваг.

Кіберспорт стає популярним напрямком у беттінгу. Фото з відкритих джерел

Глобальний ринок ставок на кіберспорт уже генерує понад 12 мільярдів доларів загальної суми ставок щорічно. Аналітики прогнозують, що за середньорічного темпу зростання на рівні 11-15%, до 2030 року цей показник перевищить позначку у 20 мільярдів доларів. Самі ж букмекери чистими отримують від 2,5 до 3,5 мільярдів доларів доходу на рік.

Головними локомотивами цього ринку залишається "велика трійка": Counter-Strike 2 (CS2), Dota 2 та League of Legends (LoL). Проте специфіка парі тут кардинально відрізняється від класичного спорту. Замість звичних прогнозів на переможця матчу, геймери віддають перевагу мікро подям у форматі лайв ставок.

У CS2 найпопулярнішими стали динамічні ставки на результат пістолетних раундів, тотал вбивств конкретною зброєю чи ймовірність овертайму. У стратегічних Dota 2 та League of Legends аудиторія занурюється у глибоку аналітику: тут мільйони ставлять на те, яка команда проллє "першу кров", або ж першою знищить вежу чи забере ключового монстра Рошана чи Барона.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про український кіберспорт: кому належать і хто фінансує найкращі команди країни.

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