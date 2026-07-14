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Киберспорт вытесняет футбол в беттинге: на что чаще всего ставят игроки

Почему Counter-Strike 2, Dota 2 и LoL вытесняют классический спорт в букмекерских линиях.

14 июля 2026, 17:10
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Slava Kot

Традиционные спортивные площадки быстро теряют монополию на азарт. Выросшее поколение с геймпадами в руках диктует новые правила игры, ведь сегодня траектория полета гранаты в Counter-Strike 2 может интересовать клиентов букмекерских контор значительно больше, чем финты на футбольных полях. Киберспорт окончательно вышел из тени подростковых развлечений, превратившись в полноценный экономический локомотив индустрии развлечений.

Киберспорт вытесняет футбол в беттинге: на что чаще всего ставят игроки

Киберспорт становится популярным направлением в беттинге. Фото из открытых источников

Глобальный рынок ставок на киберспорт уже генерирует более 12 млрд долларов общей суммы ставок ежегодно. Аналитики прогнозируют, что при среднегодовом темпе роста на уровне 11-15% к 2030 году этот показатель превысит отметку в 20 миллиардов долларов. Сами же букмекеры чистыми получают от 2,5 до 3,5 миллиарда долларов дохода в год.

Главными локомотивами рынка остается "большая тройка": Counter-Strike 2 (CS2), Dota 2 и League of Legends (LoL). Однако специфика пари здесь кардинально отличается от классического спорта. Вместо привычных прогнозов на победителя матча, геймеры предпочитают микро события в формате лайв ставок.

В CS2 наиболее популярными стали динамические ставки на результат пистолетных раундов, тотал убийств конкретным оружием или вероятность овертайма. В стратегических Dota 2 и League of Legends аудитория погружается в глубокую аналитику: здесь миллионы ставят на то, какая команда прольет "первую кровь", первой уничтожит башню или заберет ключевого монстра Рошана или Барона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об украинском киберспорте: кому принадлежат и кто финансирует лучшие команды страны.

Также "Комментарии" писали о гемблинге в видеоиграх: как лутбоксы превратили гейминг в скрытое казино.



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