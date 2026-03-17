Букмекери "заборонили" робити ставки на ядерну війну: що сталося

Платформа прогнозів Polymarket видалила одну з найбільш суперечливих подій, а саме ставки на ймовірність застосування ядерної зброї до кінця 2026 року. Рішення ухвалили після хвилі критики в соціальних мережах та дискусій про етичність заробітку на темах війни і глобальних катастроф.

Букмекери "заборонили" робити ставки на ядерну війну. Фото з відкритих джерел

Контракт під назвою "Детонація ядерної зброї…?" дозволяв трейдерам робити ставки на те, чи буде використано ядерну зброю у певні часові проміжки, зокрема до кінця березня, червня цього року, або до кінця 2027 року. За даними платформи, обсяг торгів на цьому ринку перевищив 838 тисяч доларів.

Перед закриттям Polymarket опублікував інформацію, де оцінював імовірність детонації ядерної зброї до кінця року приблизно у 22%.

Аналітик ринків прогнозів Дастін Гоукер заявив, що подібні контракти можуть завдати серйозної репутаційної шкоди індустрії. За його словами, навіть якщо такі ставки дають певне уявлення про ризики, вони водночас створюють етичну проблему, адже люди фактично спекулюють на можливій катастрофі.

Критики також попереджають, що подібні ринки можуть стати інструментом для інсайдерської торгівлі. Зокрема, аналіз даних Polymarket показав, що за кілька годин до удару США та Ізраїлю по Ірану десятки облікових записів зробили великі ставки, правильно передбачивши атаку. Один з трейдерів під псевдонімом Magamyman заробив на цьому понад 553 тисячі доларів.

Аналітична компанія Bubblemaps повідомила, що щонайменше шість підозрюваних інсайдерів могли заробити близько 1,2 мільйона доларів на ставках перед початком конфлікту. Більшість цих акаунтів були створені незадовго до атаки США.

Подібні суперечки виникали і раніше. Наприклад, інший трейдер заробив понад 400 тисяч доларів на ставках перед арештом президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Через це ринки прогнозів дедалі частіше опиняються під увагою законодавців США та міжнародних регуляторів.

Зокрема в Україні Polymarket заблокували в кінці минулого року. Підставою для блокування стала відсутність ліцензії на організацію азартних ігор в Україні. Перед цим на платформі користувачі робили ставки на можливе перемир’я з Росією, зміну лінії фронту, удари по українських містах та інші.

