Букмекеры "запретили" делать ставки на ядерную войну: что произошло

Платформа прогнозов Polymarket удалила одно из самых противоречивых событий, а именно ставки на вероятность применения ядерного оружия до конца 2026 года. Решение было принято после волны критики в социальных сетях и дискуссий об этичности заработка на темах войны и глобальных катастроф.

Букмекеры "запретили" делать ставки на ядерную войну. Фото из открытых источников

Контракт под названием "Детонация ядерного оружия…?" позволял трейдерам делать ставки на то, будет ли использовано ядерное оружие в определенные временные рамки, в частности до конца марта, июня этого года, или до конца 2027 года. По данным платформы, объем торгов на этом рынке превысил 838 тысяч долларов.

Перед закрытием Polymarket опубликовал информацию, где оценивал вероятность детонации ядерного оружия до конца года примерно в 22%.

Аналитик рынков прогнозов Дастин Гоукер заявил, что подобные контракты могут нанести серьезный репутационный ущерб индустрии. По его словам, даже если такие ставки дают определенное представление о рисках, они одновременно создают нравственную проблему, ведь люди фактически спекулируют на возможной катастрофе.

Критики также предупреждают, что подобные рынки могут оказаться инструментом для инсайдерской торговли. В частности, анализ данных Polymarket показал, что за несколько часов до удара США и Израиля по Ирану десятки аккаунтов сделали большие ставки, правильно предусмотрев атаку. Один из трейдеров под псевдонимом Magamyman заработал на этом более 553 тысячи долларов.

Аналитическая компания Bubblemaps сообщила, что, по меньшей мере, шесть подозреваемых инсайдеров могли заработать около 1,2 миллиона долларов на ставках перед началом конфликта. Большинство этих аккаунтов было создано незадолго до атаки США.

Подобные споры возникали и раньше. К примеру, другой трейдер заработал более 400 тысяч долларов на ставках перед арестом президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Поэтому рынки прогнозов все чаще оказываются под вниманием законодателей США и международных регуляторов.

В частности, в Украине Polymarket заблокировали в конце прошлого года. Основанием для блокирования стало отсутствие лицензии на организацию азартных игр в Украине. Перед этим на платформе пользователи делали ставки на возможное перемирие с Россией, смену линии фронта, удары по украинским городам и другие.

