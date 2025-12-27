Соцмережі як сигарети: Нью-Йорк оголосив війну цифровій залежності

У Нью-Йорку ухвалили закон, який зобов’язує соціальні мережі показувати користувачам попередження про ризики для психічного здоров’я та роботи мозку — за аналогією з маркуванням тютюнових виробів. Про це повідомляє Al Jazeera.

Нью-Йорк змушує соцмережі зізнатися у шкоді

Йдеться про платформи, що використовують нескінченну стрічку новин, автоплей відео та алгоритмічні рекомендації. Саме ці механізми, на думку влади штату, стимулюють надмірне споживання контенту та формують залежність, особливо серед дітей і підлітків.

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Гокул заявила, що алгоритми соцмереж навмисно утримують увагу користувачів і впливають на ті самі центри мозку, що й азартні ігри або психоактивні речовини. За її словами, мова йде не лише про втрату часу, а про реальні ризики для психічного здоров’я молоді.

У законі прямо зазначено, що вплив соцмереж на мозок дітей може бути подібним до механізмів залежності — через постійні дофамінові стимули, очікування винагороди та нескінченний потік контенту. Саме тому попередження мають з’являтися при кожному відкритті застосунку, а не бути захованими в налаштуваннях чи правилах користування.

Контроль за дотриманням нових вимог покладено на генерального прокурора штату. За кожне порушення компаніям загрожує штраф до 5 тисяч доларів. Таким чином, Нью-Йорк намагається змусити технологічні корпорації нести відповідальність за вплив своїх продуктів на користувачів.

Це рішення стало одним із найжорсткіших у США щодо регулювання соцмереж. Водночас Нью-Йорк — не перший, хто пішов таким шляхом. Раніше Австралія ухвалила ще радикальніше рішення, повністю заборонивши користування соціальними мережами для дітей до 16 років.

Аналітики зазначають, що новий закон може стати прецедентом і для інших штатів США, а також посилити глобальну дискусію про те, чи повинні соцмережі регулюватися так само жорстко, як тютюн, алкоголь або азартні ігри.

