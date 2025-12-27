В Нью-Йорке был принят закон, обязывающий социальные сети показывать пользователям предупреждения о рисках для психического здоровья и работы мозга — по аналогии с маркировкой табачных изделий. Об этом сообщает Al Jazeera .

Нью-Йорк заставляет соцсети признать вред

Речь идет о платформах, использующих бесконечную новостную ленту, автоплей видео и алгоритмические рекомендации. Именно эти механизмы, по мнению властей штата, стимулируют чрезмерное потребление контента и формируют зависимость, особенно среди детей и подростков.

Губернаторка Нью-Йорка Кэти Гокул заявила, что алгоритмы соцсетей намеренно удерживают внимание пользователей и влияют на те же центры мозга, что и азартные игры или психоактивные вещества. По ее словам, речь идет не только о потере времени, но и о реальных рисках для психического здоровья молодежи.

В законе прямо указано, что влияние соцсетей на мозг детей может походить на механизмы зависимости — из-за постоянных дофаминовых стимулов, ожиданий вознаграждения и бесконечного потока контента. Именно поэтому предупреждения должны появляться при каждом открытии приложения, а не быть спрятанными в настройках или правилах использования.

Контроль за соблюдением новых требований возложен на генерального прокурора штата. За каждое нарушение компаниям грозит штраф до 5 тысяч долларов. Таким образом, Нью-Йорк пытается заставить технологические корпорации отвечать за влияние своих продуктов на пользователей.

Это решение стало одним из самых жестких в США по регулированию соцсетей. В то же время Нью-Йорк — не первый, кто пошел по такому пути. Ранее Австралия приняла еще более радикальное решение, полностью запретив пользование социальными сетями для детей до 16 лет.

Аналитики отмечают, что новый закон может стать прецедентом и для других штатов США, а также усилить глобальную дискуссию о том, должны ли соцсети регулироваться так же жестко, как табак, алкоголь или азартные игры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Генеральный штаб ВСУ заявил, что высшее политическое руководство России снова распространяет фейковые сообщения об "успехах" армии РФ на фронте, не имеющих никакого подтверждения в реальности.