Припинення вогню у 2025 році: шанси на кінець війни в Україні різко змінилися

Ймовірність припинення вогню у війні між Росією та Україною цього року різко зросла. За даними аналітичної платформи Polymarket, шанси на припинення бойових дій до кінця року становлять 19%. Це найвищий показник за останні тижні, який пов’язаний через новини про можливу зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в Угорщині.

Як шанси на припинення вогню у 2025 році

За даними Polymarket станом на 17 жовтня 2025 року ймовірність припинення вогню на війні в Україні у 2025 році становила 19%. Цей показник суттєво вищий ніж у попередні тижні, коли шанси на закінчення бойових дій оцінювалися в межах 9-10%.

Шанси на припинення вогню у 2025 році – прогнози Polymarket

Втім, це все ще значно нижче, ніж на початку року. Коли була відкрита лінія ставок у грудні 2024 року, ймовірність припинення війни оцінювали у 60–70%. Це пояснювалось перемогою Дональда Трампа на виборах США та його обіцянками "швидко закінчити війну".

Абсолютний максимум показник сягнув 12 квітня 2025 року — 78%. Це сталося після заяв Трампа про готовність розпочати прямі переговори з Кремлем. Однак згодом шанси почали спадати, наступний пік зафіксували в серпні, перед зустрічі Трампа та Путіна, яка відбулася на Алясці та не принесла результатів. Тоді показники зросли до 40%.

З моменту запуску лінії у грудні 2024 року користувачі Polymarket уже поставили майже 22 мільйони доларів на різні сценарії завершення війни в Україні до кінця року.

