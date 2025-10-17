logo

Прекращение огня в 2025 году: шансы на конец войны в Украине резко изменились
commentss НОВОСТИ Все новости

Прекращение огня в 2025 году: шансы на конец войны в Украине резко изменились

После новостей о возможной встрече Трампа и Путина в Венгрии прогнозы Polymarket показывают увеличение шансов на прекращение огня в 2025 году.

17 октября 2025, 17:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Вероятность прекращения огня в войне между Россией и Украиной в текущем году резко возросла. По данным аналитической платформы Polymarket, шансы на прекращение боевых действий к концу года составляют 19%. Это самый высокий показатель за последние недели, который связан из-за новостей о возможной встрече президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в Венгрии.

Как шансы на прекращение огня в 2025 году

По данным Polymarket по состоянию на 17 октября 2025 года, вероятность прекращения огня на войне в Украине в 2025 году составила 19%. Этот показатель существенно выше, чем в предыдущие недели, когда шансы на окончание боевых действий оценивались в пределах 9-10%.

Впрочем, это все еще гораздо ниже, чем в начале года. Когда была открыта линия ставок в декабре 2024 года, вероятность прекращения войны оценивалась в 60–70%. Это объяснялось победой Дональда Трампа на выборах США и его обещаниями "скоро окончить войну".

Абсолютный максимум показатель достиг 12 апреля 2025 года – 78%. Это произошло после заявлений Трампа о готовности начать прямые переговоры с Кремлем. Однако впоследствии шансы начали спадать, следующий пик зафиксировали в августе, перед состоявшейся на Аляске встречи Трампа и Путина и не принесшей результатов. Тогда показатели выросли до 40%.

С момента запуска линии в декабре 2024 года пользователи Polymarket уже поставили почти 22 миллиона долларов на разные сценарии завершения войны в Украине до конца года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что нардеп прогнозирует прекращение боевых действий в Украине до Рождества.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский заявил о шансе закончить войну в Украине.



Источник: https://polymarket.com/event/russia-x-ukraine-ceasefire-in-2025
