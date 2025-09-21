Маржа букмекера: як працює заробіток операторів ставок

Світ спортивних ставок щороку зростає і очікується, що дохід на ринку азартних ігор досягне 55,52 млрд доларів у 2025 році. Однак на чому ж заробляють букмекерські компанії. Поширена думка, що прибуток букмекера формується коштом програшів гравців. Але це не зовсім так, адже ключовим джерелом доходу є маржа.

Що таке маржа

Маржа — це відсоток комісії, закладений у коефіцієнти. Іншими словами, це гарантований прибуток оператора азартних ігор з кожної зробленої ставки, незалежно від результату матчу чи іншої події.

Теоретично ставка сприймається як домовленість між гравцем і букмекером щодо результату спортивної події. На практиці ж букмекер виступає посередником, збираючи кошти від усіх учасників та розподіляючи виграші. Його прибуток закладений у відсоток маржі, яка утримується з кожної ставки.

Чим нижча маржа, тим вигідніші коефіцієнти для гравця. Вважається, що комісія:

- менш як 5% — низька маржа, яка передбачає вигідні умови;

- 5-7% — прийнятний рівень;

- 7-10% — висока маржа;

- понад 10% — дуже висока маржа, умови для гравців стають невигідними.

Варто зауважити, що маржа лише один із факторів при виборі букмекера. Важливим залишаються й інше елементи на які слід звернути увагу: наявність офіційної ліцензії; прозорість правил; швидкість і гарантія виплат; якість сервісу та зручність платформи.

Тому вибір легального букмекера питання не лише вигідних коефіцієнтів, а й безпеки. У нелегальних онлайн-казино часто трапляються фінансові шахрайства, де виграші можуть не виплачуватися, а результати ігор іноді навмисно підтасовуються. У таких випадках гравець ризикує втратити не тільки виграш, а й сам депозит.

