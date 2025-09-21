Маржа букмекера: как работает заработок операторов ставок

Мир спортивных ставок ежегодно растет и ожидается, что доход на рынке азартных игр достигнет 55,52 млрд. долларов в 2025 году. Однако на чем же зарабатывают букмекерские компании. Распространено мнение, что прибыль букмекера формируется на средства проигрышей игроков. Но это не совсем так, ведь ключевым источником дохода есть маржа.

Что такое маржа. Фото из открытых источников

Что такое маржа

Маржа – это процент комиссии, заложенный в коэффициенты. Иными словами, это гарантированная прибыль оператора азартных игр по каждой сделанной ставке, независимо от результата матча или иного события.

Теоретически ставка рассматривается как договоренность между игроком и букмекером относительно результата спортивного события. На практике букмекер выступает посредником, собирая средства от всех участников и распределяя выигрыши. Его прибыль заложена в процент маржи, удерживаемой с каждой ставки.

Чем ниже маржа, тем выгоднее коэффициенты для игрока. Считается, что комиссия:

— менее 5% — низкая маржа, предусматривающая выгодные условия;

— 5-7% – приемлемый уровень;

— 7-10% – высокая маржа;

— более 10% – очень высокая маржа, условия для игроков становятся невыгодными.

Следует заметить, что маржа лишь один из факторов при выборе букмекера. Важным остаются и другие элементы, на которые следует обратить внимание: наличие официальной лицензии; прозрачность правил; скорость и гарантия выплат; качество сервиса и удобство платформы.

Поэтому выбор легального букмекера вопрос не только выгодных коэффициентов, но и безопасности. В нелегальных онлайн-казино часто встречаются финансовые мошенничества, где выигрыши могут не выплачиваться, а результаты игр иногда намеренно подтасовываются. В таких случаях игрок рискует потерять не только выигрыш, но и сам депозит.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, когда лучшее время для игры в онлайн казино.

Также "Комментарии" писали, что женщина 30 лет использовала одни и те же числа в лотерее и теперь выиграла джекпот.