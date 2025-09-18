Хто отримає Нобелівську премію миру 2025: шанси Зеленського і Трампа

У жовтні 2025 року стане відомо, хто стане лауреатом Нобелівської премії миру. Цього року на нагороду висунуто 338 кандидатів — 244 особи та 94 організації. Серед можливих претендентів на нагороду опинилися — президент США Дональд Трамп, президент України Володимир Зеленський та вдова Олексія Навального Юлія Навальна. Експерти та букмекерські платформи вже оприлюднили прогнози, які допомагають зрозуміти, хто має найбільші шанси перемогти.

Хто отримає Нобелівську премія миру 2025. Фото з відкритих джерел

Прогнози Oddspedia

За даними міжнародної платформи Oddspedia, яка спеціалізується на аналізі ставок, головною претенденткою на премію миру у 2025 році є Юлія Навальна, яка має 28,5% шансів (коефіцієнт 3,5).

На другому місці у рейтингу Oddspedia на Нобелівську премію миру опинився Дональд Трамп, з 25% шансів (коефіцієнт 4). Трамп постійно говорить про свої досягнення у мирних переговорах, які нібито дозволили йому закінчити 7 воєн. Своєю чергою адміністрація президента каже, що Нобелівська премія миру — це "давно на часі" для "головного миротворця".

Третю сходинку займає БАПОР (Агентство ООН для допомоги палестинським біженцям) — 14,3%. Далі йде ініціатива реагування на надзвичайні ситуації в Судані — 11,1%. Президент України Володимир Зеленський замкнув першу п’ятірку з 9% шансів на отримання Нобелівської премії миру.

Прогнози Oddspedia на переможця Нобелівської премії миру

Прогнози Polymarket

Аналітична платформа Polymarket пропонує дещо інші дані. Лідером на Нобелівську премію миру вона називає ініціативу з реагування на надзвичайні ситуації в Судані — 18%. Друге та третє місце ділять Юлія Навальна та БАПОР — по 7%.

Лікарі без кордонів мають 6% шансів на перемогу, тоді як Дональд Трамп у цьому рейтингу лише п’ятий — 5%. Володимир Зеленський за версією Polymarket має 1% шансів здобути Нобелівську премію миру та перебуває на сьомому місці.

Polymarket також відслідковує суми ставок. Загалом уже поставлено майже 5 млн доларів на кандидатів на Нобелівську премію миру. Найбільше ставлять на перемогу Дональда Трампа — понад 3 млн доларів. Значно менше грошей поставили на інших: близько 200 тис. доларів на британського прем’єра Кіра Стармера та мільярдера Ілона Маска. Ставок на загальну суму понад 100 тис. доларів було зроблено на Володимира Зеленського, Грету Тунберг, Папу Римського та Юлію Навальну.

Прогнози Polymarket на Нобелівську премію миру

Коли стане відомо ім’я переможця

Номінації на Нобелівську премію миру відкриваються щороку до лютого. У березні Норвезький Нобелівський комітет формує короткий список, а фінальне голосування проходить у восени. 10 жовтня оголошується лауреат Нобелівської премії миру, а сама церемонія нагородження відбудеться у грудні в Осло.

