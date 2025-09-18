Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года: шансы Зеленского и Трампа

В октябре 2025 станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии мира. В этом году на награду выдвинуто 338 кандидатов – 244 человека и 94 организации. Среди возможных претендентов на награду оказались президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и вдова Алексея Навального Юлия Навальная. Эксперты и букмекерские платформы уже обнародовали прогнозы, помогающие понять, кто имеет наибольшие шансы победить.

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025. Фото из открытых источников

Прогнозы Oddspedia

По данным международной платформы Oddspedia, специализирующейся на анализе ставок, главной претенденткой на премию мира в 2025 году является Юлия Навальная, имеющая 28,5% шансов (коэффициент 3,5).

На втором месте в рейтинге Oddspedia на Нобелевскую премию мира оказался Дональд Трамп с 25% шансов (коэффициент 4). Трамп постоянно говорит о своих достижениях в мирных переговорах, которые якобы позволили ему закончить 7 войн. В свою очередь администрация президента говорит, что Нобелевская премия мира — это "давно пора" для "главного миротворца".

Третью строчку занимает БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам) – 14,3%. Далее следует инициатива реагирования на чрезвычайные ситуации в Судане – 11,1%. Президент Украины Владимир Зеленский закрыл первую пятерку с 9% шансов на получение Нобелевской премии мира.

Прогнозы Oddspedia на победителя Нобелевской премии мира

Прогнозы Polymarket

Аналитическая платформа Polymarket предлагает несколько иные данные. Лидером на Нобелевскую премию мира она называет инициативу по реагированию на чрезвычайные ситуации в Судане – 18%. Второе и третье место делят Юлия Навальная и БАПОР – по 7%.

Врачи без границ имеют 6% шансов на победу, тогда как Дональд Трамп в этом рейтинге только пятый – 5%. Владимир Зеленский по версии Polymarket имеет 1% шансов получить Нобелевскую премию мира и находится на седьмом месте.

Polymarket также отслеживает суммы ставок. В общей сложности уже поставлено почти 5 млн долларов на кандидатов на Нобелевскую премию мира. Больше всего ставят на победу Дональда Трампа – более 3 млн долларов. Значительно меньше денег поставили на других: около 200 тыс. долларов на британского премьера Кира Стармера и миллиардера Илона Маска. Ставка на общую сумму более 100 тыс. долларов была сделана на Владимира Зеленского, Грету Тунберг, Папу Римского и Юлию Навальную.

Прогнозы Polymarket на Нобелевскую премию мира

Когда станет известно имя победителя

Номинации на Нобелевскую премию мира открываются каждый год до февраля. В марте Норвежский Нобелевский комитет формирует краткий список, а финальное голосование проходит осенью. 10 октября объявляется лауреат Нобелевской премии мира, а сама церемония награждения состоится в декабре в Осло.

