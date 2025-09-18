logo

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года: шансы Зеленского и Трампа

Кто выиграет Нобелевскую премию мира 2025 года. Прогнозы Oddspedia и Polymarket: шансы Трампа, Зеленского, Юлии Навальной и международных организаций.

18 сентября 2025, 17:45
В октябре 2025 станет известно, кто станет лауреатом Нобелевской премии мира. В этом году на награду выдвинуто 338 кандидатов – 244 человека и 94 организации. Среди возможных претендентов на награду оказались президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и вдова Алексея Навального Юлия Навальная. Эксперты и букмекерские платформы уже обнародовали прогнозы, помогающие понять, кто имеет наибольшие шансы победить.

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года: шансы Зеленского и Трампа

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025. Фото из открытых источников

Прогнозы Oddspedia

По данным международной платформы Oddspedia, специализирующейся на анализе ставок, главной претенденткой на премию мира в 2025 году является Юлия Навальная, имеющая 28,5% шансов (коэффициент 3,5).

На втором месте в рейтинге Oddspedia на Нобелевскую премию мира оказался Дональд Трамп с 25% шансов (коэффициент 4). Трамп постоянно говорит о своих достижениях в мирных переговорах, которые якобы позволили ему закончить 7 войн. В свою очередь администрация президента говорит, что Нобелевская премия мира — это "давно пора" для "главного миротворца".

Третью строчку занимает БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам) – 14,3%. Далее следует инициатива реагирования на чрезвычайные ситуации в Судане – 11,1%. Президент Украины Владимир Зеленский закрыл первую пятерку с 9% шансов на получение Нобелевской премии мира.

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года: шансы Зеленского и Трампа - фото 2

Прогнозы Oddspedia на победителя Нобелевской премии мира

Прогнозы Polymarket

Аналитическая платформа Polymarket предлагает несколько иные данные. Лидером на Нобелевскую премию мира она называет инициативу по реагированию на чрезвычайные ситуации в Судане – 18%. Второе и третье место делят Юлия Навальная и БАПОР – по 7%.

Врачи без границ имеют 6% шансов на победу, тогда как Дональд Трамп в этом рейтинге только пятый – 5%. Владимир Зеленский по версии Polymarket имеет 1% шансов получить Нобелевскую премию мира и находится на седьмом месте.

Polymarket также отслеживает суммы ставок. В общей сложности уже поставлено почти 5 млн долларов на кандидатов на Нобелевскую премию мира. Больше всего ставят на победу Дональда Трампа – более 3 млн долларов. Значительно меньше денег поставили на других: около 200 тыс. долларов на британского премьера Кира Стармера и миллиардера Илона Маска. Ставка на общую сумму более 100 тыс. долларов была сделана на Владимира Зеленского, Грету Тунберг, Папу Римского и Юлию Навальную.

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года: шансы Зеленского и Трампа - фото 3

Прогнозы Polymarket на Нобелевскую премию мира

Когда станет известно имя победителя

Номинации на Нобелевскую премию мира открываются каждый год до февраля. В марте Норвежский Нобелевский комитет формирует краткий список, а финальное голосование проходит осенью. 10 октября объявляется лауреат Нобелевской премии мира, а сама церемония награждения состоится в декабре в Осло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Polymarket сменил шансы на встречу Путина и Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что Трамп звонил министру финансов Норвегии и бывшему генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, чтобы поговорить с ним о Нобелевской премии мира.



