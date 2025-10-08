logo_ukra

Хто отримає Нобелівську премію миру 2025: шанси фаворитів різко змінилися
НОВИНИ

Хто отримає Нобелівську премію миру 2025: шанси фаворитів різко змінилися

Фаворити Нобелівської премії миру 2025 різко змінилися. Oddspedia ставить на Дональда Трампа, а Polymarket на героїв Судану. Хто отримає премію миру.

8 жовтня 2025, 10:50
10 жовтня світ дізнається ім’я лауреата Нобелівської премії миру 2025 року. Цього разу на престижну нагороду претендують 338 кандидатів, серед яких 244 особи та 94 організації. Напередодні оголошення переможця ставки аналітичних платформ різко змінилися і серед фаворитів опинилися як політики світового масштабу, так і гуманітарні ініціативи.

Хто отримає Нобелівську премію миру 2025: шанси фаворитів різко змінилися

Хто отримає Нобелівську премію миру 2025 року. Фото з відкритих джерел

Згідно з останніми даними Oddspedia, головним фаворитом Нобелівської премії миру цьогоріч став президент США Дональд Трамп. Його шанси на перемогу оцінюють у 50%, що вдвічі більше, ніж минулого місяця. 

На другому місці опинилася організація "Кімнати екстреного реагування Судану" (ERRs), яка допомогає понад 11,5 мільйона людей евакуюватися та отримати гуманітарну допомогу під час війни. Їхні шанси оцінені в 28,7%. Третю позицію займає Юлія Навальна, а президент України Володимир Зеленський у рейтингу четвертий.

Хто отримає Нобелівську премію миру 2025 за прогнозом Oddspedia:

  • - Дональд Трамп – 50% (показник у вересні був 25%)
  • - Кімнати екстреного реагування Судану – 28,7% (11,1%)
  • - Юлія Навальна – 23%  (28,6%)
  • - Володимир Зеленський – 14,3% (9,1%)
  • - Лікарі без кордонів – 7,7% (7,7%)
  • - Грета Тунберг – 6,7% (5,9%)
  • - БАПОР (UNRWA) – 5,9% (14,3%)
  • - Сер Девід Аттенборо – 4,8% (2%)
  • - НАТО – 4,8% (2%)
  • - Міжнародний кримінальний суд – 3,85%  (7,7%)

Платформа Polymarket, де користувачі ставлять реальні гроші на результати, пропонує зовсім інших фаворитів на Нобелівську премію миру. Її прогноз очолюють Кімнати екстреного реагування Судану з 28%, тоді як Дональд Трамп отримує лише 2% шансів.

На другій позиції Юлія Навальна, а три організації розділили третє місце: Міжнародний кримінальний суд, БАПОР і Лікарі без кордонів.

Хто отримає Нобелівську премію миру 2025 за прогнозом Polymarket: 

  • - Кімнати екстреного реагування Судану – 28% (показник у вересні 18%)
  • - Юлія Навальна – 10% (7%)
  • - Міжнародний кримінальний суд — 8% (1%)
  • - БАПОР – 8% (7%)
  • - Лікарі без кордонів – 8% (6%)
  • - Sea Rescue in the Mediterranean Sea – 5% (1%)
  • - Дональд Трамп – 2% (5%)
  • - Грета Тунберг – 2% (1%)
  • - Володимир Зеленський – 1% (1%)

Цікаво, що попри низькі аналітичні оцінки, користувачі Polymarket зробили понад 6,5 млн доларів ставок саме на Дональда Трампа. Загалом же на цій платформі було зроблено ставок на майже 10 млн доларів.

Прийом номінацій на Нобелівську премію миру триває до лютого щороку. У березні Норвезький Нобелівський комітет скорочує список кандидатів, а остаточне рішення ухвалюється восени. Ім'я лауреата традиційно оголошують 10 жовтня, а сама церемонія нагородження проходить 10 грудня в Осло.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що PRIO оприлюднив список головних кандидатів на Нобелівську премію миру 2025 року.

Також "Коментарі" писали, що під час оголошення лауреатів Нобелівської премії стався конфуз.



