Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года: шансы фаворитов резко изменились

10 октября мир узнает имя лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году. В этот раз на престижную награду претендуют 338 кандидатов, среди которых 244 человека и 94 организации. В преддверии объявления победителя ставки аналитических платформ резко изменились и среди фаворитов оказались как политики мирового масштаба, так и гуманитарные инициативы.

Кто получит Нобелевскую премию мира в 2025 году. Фото из открытых источников

Согласно последним данным Oddspedia, главным фаворитом Нобелевской премии мира стал президент США Дональд Трамп. Его шансы на победу оценивают в 50%, что вдвое больше, чем в прошлом месяце.

На втором месте оказалась организация "Комнаты экстренного реагирования Судана" (ERRs), которая помогает более 11,5 миллиона человек эвакуироваться и получить гуманитарную помощь во время войны. Их шансы оценены в 28,7%. Третью позицию занимает Юлия Навальная, а президент Украины Владимир Зеленский в рейтинге четвертый.

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Oddspedia:

— Дональд Трамп – 50% (показатель в сентябре был 25%)

— Комнаты экстренного реагирования Судана – 28,7% (11,1%)

— Юлия Навальная – 23% (28,6%)

— Владимир Зеленский – 14,3% (9,1%)

— Врачи без границ – 7,7% (7,7%)

— Грета Тунберг – 6,7% (5,9%)

— БАПОР (UNRWA) – 5,9% (14,3%)

— Сэр Дэвид Аттенборо – 4,8% (2%)

— НАТО – 4,8% (2%)

— Международный уголовный суд – 3,85% (7,7%)

Платформа Polymarket, где пользователи ставят реальные деньги на результаты, предлагает совсем других фаворитов Нобелевской премии мира. Ее прогноз возглавляют Комнаты экстренного реагирования Судана с 28%, тогда как Дональд Трамп получает всего 2% шансов.

На второй позиции Юлия Навальная, а три организации разделили третье место: Международный уголовный суд, БАПОР и Врачи без границ.

Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Polymarket:

— Комнаты экстренного реагирования Судана – 28% (показатель в сентябре 18%)

— Юлия Навальная – 10% (7%)

— Международный уголовный суд – 8% (1%)

— БАПОР – 8% (7%)

— Врачи без границ – 8% (6%)

— Sea Rescue in the Mediterranean Sea — 5% (1%)

— Дональд Трамп – 2% (5%)

— Грета Тунберг – 2% (1%)

— Владимир Зеленский – 1% (1%)

Интересно, что, несмотря на низкие аналитические оценки, пользователи Polymarket сделали более 6,5 млн долларов ставок именно на Дональда Трампа. В целом же на этой платформе было сделано ставок почти на 10 млн долларов.

Прием номинаций на Нобелевскую премию мира проходит до февраля ежегодно. В марте Норвежский Нобелевский комитет сокращает список кандидатов, а окончательное решение принимается осенью. Имя лауреата традиционно объявляют 10 октября, а сама церемония награждения проходит 10 декабря в Осло.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что PRIO обнародовал список главных кандидатов на Нобелевскую премию мира 2025 года.

Также "Комментарии" писали, что во время оглашения лауреатов Нобелевской премии произошел конфуз.