Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года: шансы фаворитов резко изменились

Slava Kot
10 октября мир узнает имя лауреата Нобелевской премии мира в 2025 году. В этот раз на престижную награду претендуют 338 кандидатов, среди которых 244 человека и 94 организации. В преддверии объявления победителя ставки аналитических платформ резко изменились и среди фаворитов оказались как политики мирового масштаба, так и гуманитарные инициативы.
Кто получит Нобелевскую премию мира в 2025 году. Фото из открытых источников
Согласно последним данным Oddspedia, главным фаворитом Нобелевской премии мира стал президент США Дональд Трамп. Его шансы на победу оценивают в 50%, что вдвое больше, чем в прошлом месяце.
На втором месте оказалась организация "Комнаты экстренного реагирования Судана" (ERRs), которая помогает более 11,5 миллиона человек эвакуироваться и получить гуманитарную помощь во время войны. Их шансы оценены в 28,7%. Третью позицию занимает Юлия Навальная, а президент Украины Владимир Зеленский в рейтинге четвертый.
Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Oddspedia:
Платформа Polymarket, где пользователи ставят реальные деньги на результаты, предлагает совсем других фаворитов Нобелевской премии мира. Ее прогноз возглавляют Комнаты экстренного реагирования Судана с 28%, тогда как Дональд Трамп получает всего 2% шансов.
На второй позиции Юлия Навальная, а три организации разделили третье место: Международный уголовный суд, БАПОР и Врачи без границ.
Кто получит Нобелевскую премию мира 2025 года по прогнозу Polymarket:
Интересно, что, несмотря на низкие аналитические оценки, пользователи Polymarket сделали более 6,5 млн долларов ставок именно на Дональда Трампа. В целом же на этой платформе было сделано ставок почти на 10 млн долларов.
Прием номинаций на Нобелевскую премию мира проходит до февраля ежегодно. В марте Норвежский Нобелевский комитет сокращает список кандидатов, а окончательное решение принимается осенью. Имя лауреата традиционно объявляют 10 октября, а сама церемония награждения проходит 10 декабря в Осло.
