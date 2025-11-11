Франція – Україна: прогноз та коефіцієнти на матч відбору ЧС-2026

13 листопада о 21:45 на легендарному стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі збірна Франції прийматиме Україну у 5 матчі відбору до чемпіонату світу з футболу 2026 року. Французи вже майже гарантували собі місце на Мундіалі, тоді як українці продовжують боротьбу за путівку в плейоф.

Прогноз на матч Франція - Україна. Фото з відкритих джерел

Прогноз на матч Франція — Україна

За оцінками міжнародної аналітичної платформи Oddspedia, Франція є беззаперечним фаворитом поєдинку. Коефіцієнт на перемогу Франції становить 1,18, тоді як тріумф збірної України оцінюють у 15,00, а нічия йде з показником 6,50.

Якщо перевести це у відсоткові шанси, то Франція має близько 83% імовірності на перемогу, тоді як успіх України становить лише 6%.

Прогноз на результат матчу Франція — Україна

Аналітичний ресурс Oddspedia вказує, що найімовірніший результат матчу Франція — Україна буде 2:0 на користь французів (коефіцієнт 5,4). Також серед популярних варіантів йде перемога Франції з рахунком 3:0 з коефіцієнтом 6,0, 1:0 — за 7,0 та 2:1 — за 9,0. Нічия 1:1 оцінена у 10, а мінімальна перемога збірної України з рахунком 0:1 йде з коефіцієнтом 20.

Останній матч між командами відбувся 5 вересня 2025 року. Тоді Франція здобула впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Перед матчем Франція — Україна турнірна таблиця групи D виглядає так:

- Франція — 10 очок

- Україна — 7

- Ісландія — 4

- Азербайджан — 1

Перемога французів гарантує їм достроковий вихід на чемпіонат світу. У разі поразки України, доля другого місця в групі вирішиться 16 листопада у грі проти Ісландії. Саме друга позиція у групі дає шанс потрапити до плейофу раунду кваліфікації.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, які шанси збірної України потрапити на чемпіонат світу з футболу 2026.

Також "Коментарі" писали, хто може стати суперником України у плей-оф до ЧС-2026, якщо збірна займе друге місце у своїй групі.