Франция – Украина: прогноз и коэффициенты на матч отбора ЧМ-2026

13 ноября в 21:45 на легендарном стадионе "Парк де Пренс" в Париже сборная Франции будет принимать Украину в 5 матче отбора к чемпионату мира по футболу 2026 года. Французы уже почти гарантировали себе место на Мундиале, в то время как украинцы продолжают борьбу за путевку в плей-офф.

Прогноз на матч Франция – Украина. Фото из открытых источников

Прогноз на матч Франция – Украина

По оценкам международной аналитической платформы Oddspedia, Франция является безоговорочным фаворитом поединка. Коэффициент на победу Франции составляет 1,18, тогда как триумф сборной Украины оценивается в 15,00, а ничья идет с показателем 6,50.

Если перевести это в процентные шансы, то у Франции около 83% вероятности на победу, тогда как успех Украины составляет лишь 6%.

Прогноз на исход матча Франция – Украина

Аналитический ресурс Oddspedia указывает, что самый вероятный результат матча Франция – Украина будет 2:0 в пользу французов (коэффициент 5,4). Также среди популярных вариантов идет победа Франции со счетом 3:0 с коэффициентом 6,0, 1:0 – за 7,0 и 2:1 – за 9,0. Ничья 1:1 оценена в 10, а минимальная победа сборной Украины со счетом 0:1 идет с коэффициентом 20.

Последний матч между командами прошел 5 сентября 2025 года. Тогда Франция одержала уверенную победу со счетом 2:0.

Перед матчем Франция – Украина турнирная таблица группы D выглядит так:

— Франция – 10 очков

— Украина — 7

— Исландия — 4

— Азербайджан — 1

Победа французов гарантирует досрочный выход на чемпионат мира. В случае поражения Украины судьба второго места в группе решится 16 ноября в игре против Исландии. Именно вторая позиция в группе дает шанс попасть в плей-офф раунда квалификации.

