Чи почнеться війна між Росією та НАТО у 2025 році: які шанси
НОВИНИ

Чи почнеться війна між Росією та НАТО у 2025 році: які шанси

Polymarket відкрив ставки на війну між Росією та НАТО у 2025 році. Ймовірність оцінюють у 17%.

2 жовтня 2025, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Напруженість між Росією та країнами НАТО спричинила нові занепокоєння після серії інцидентів із безпілотниками. В останні тижні польські, румунські та інші європейські військові структури неодноразово фіксували проникнення дронів у свій повітряний простір. Це підживлює дискусії про те, чи може ситуація вийти з-під контролю та перерости у прямий конфлікт.

Чи почнеться війна між Росією та НАТО у 2025 році: які шанси

Які шанси на війну НАТО та РФ. Фото з відкритих джерел

24 вересня популярна платформа для прогнозів Polymarket відкрила лінію ставок на початок війни між Росією та НАТО до кінця 2025 року. За даними майданчика, станом на 2 жовтня ймовірність такого сценарію оцінювалася у 17%.

Цей показник змінюється залежно від поточних подій. Найвищий рівень був зафіксований 26 вересня — 21%, тоді як найнижчий у 12% спостерігався двома днями раніше. Загалом користувачі вже зробили ставки на понад 200 тисяч доларів.

Чи почнеться війна між Росією та НАТО у 2025 році: які шанси - фото 2

Ставки на війну між НАТО та РФ. Фото: Polymarket

Polymarket — це не офіційна аналітика, а радше відображення настроїв та очікувань користувачів. Проте подібні інструменти іноді дають індикатор суспільних побоювань щодо розвитку геополітичних подій. Саме зростання активності дронів стало ключовим фактором для коливань ставок.

10 вересня польські військові повідомили про збиття російських безпілотників, які вторглися у повітряний простір країни. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав це "масштабною провокацією" з боку Москви. 13 вересня один із російських дронів залетів у Румунію на відстань близько 10 км та перебував у повітряному просторі країни майже 50 хвилин.

23 вересня міжнародний аеропорт Копенгагена призупинив роботу через появу 2–3 великих безпілотників у небі над регіоном. Згодом схожі інциденти фіксували й в інших країнах.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський розповів, як росіяни запускають дрони по Європі.

Також "Коментарі" писали про шанси на припинення вогню на війні в Україні у 2025 році.



Джерело: https://polymarket.com/event/nato-x-russia-military-clash-in-2025
