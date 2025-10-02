logo

Начнется ли война между Россией и НАТО в 2025 году: какие шансы
НОВОСТИ

Начнется ли война между Россией и НАТО в 2025 году: какие шансы

Polymarket открыл ставки на войну между Россией и НАТО в 2025 году. Вероятность оценивается в 17%.

2 октября 2025, 14:50
Автор:
avatar

Slava Kot

Напряженность между Россией и странами НАТО привела к новым беспокойствам после серии инцидентов с беспилотниками. В последние недели польские, румынские и другие европейские военные структуры неоднократно фиксировали проникновение дронов в свое воздушное пространство. Это подпитывает дискуссии о том, может ли ситуация выйти из-под контроля и перерасти в прямой конфликт.

Начнется ли война между Россией и НАТО в 2025 году: какие шансы

Какие шансы на войну НАТО и РФ. Фото из открытых источников

24 сентября популярная платформа для прогнозов Polymarket открыла линию ставок на начало войны между Россией и НАТО до конца 2025 года. По данным площадки, на 2 октября вероятность такого сценария оценивалась в 17%.

Этот показатель меняется в зависимости от текущих событий. Самый высокий уровень был зафиксирован 26 сентября — 21%, в то время как самый низкий в 12% наблюдался двумя днями ранее. В общей сложности пользователи уже сделали ставки более чем на 200 тысяч долларов.

Начнется ли война между Россией и НАТО в 2025 году: какие шансы - фото 2

Ставки на войну между НАТО и Россией. Фото: Polymarket

Polymarket – это не официальная аналитика, а скорее отображение настроений и ожиданий пользователей. Однако подобные инструменты иногда дают индикатор общественных опасений развития геополитических событий. Именно рост активности дронов стал ключевым фактором для колебаний ставок.

10 сентября польские военные сообщили о сбитии российских беспилотников, вторгшихся в воздушное пространство страны. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал это "масштабной провокацией" со стороны Москвы. 13 сентября один из русских дронов залетел в Румынию на расстояние около 10 км и находился в воздушном пространстве страны почти 50 минут.

23 сентября международный аэропорт Копенгагена приостановил работу из-за появления 2-3 крупных беспилотников в небе над регионом. Впоследствии подобные инциденты фиксировали и в других странах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский рассказал, как россияне запускают дроны по Европе.

Также "Комментарии" писали о шансах на прекращение огня на войне в Украине в 2025 году.



Источник: https://polymarket.com/event/nato-x-russia-military-clash-in-2025
